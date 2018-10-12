Полиция Таиланда задержала более 500 иностранцев

Бангкок, , 19:40 — REGNUM В Таиланде правоохранительные органы задержали более 500 иностранцев, которые совершили визовые и иные правонарушения, в ходе очередной фазы операции «Рентген». Об этом сегодня, 12 октября, пишет газета «Кхао Сот».

С помощью операции «Рентген» тайская полиция очищает страну от иностранных граждан, нарушивших тайские законы. В ночь на 12 октября правоохранительные органы провели рейды по 307 точкам в Бангкоке и ряде провинций Таиланда.

Были задержаны 528 человек. Преимущественно это граждане Индии и Пакистана, а также граждане Новой Гвинеи и Мали. Из них 114 задержаны за нахождение на территории Таиланда сверх срока визы или безвизового въезда, 172 задержаны по обвинению в нелегальном въезде в Таиланд.

Остальные задержаны по другим малозначительным обвинениям.

Все задержанные будут внесены в черные списки и депортированы из Таиланда. В ближайшие годы они не смогут вновь въехать в Таиланд.

Операция «Рентген» проводится уже более года. В черные списки были внесены 2801 человек.