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Правительство Индии занялось кибербезопасностью банков

Политика

Правительство и Резервный банк Индии выпустили директиву, предписывающую индийским банкам усилить меры кибербезопасноти

Нью-Дели, 8 октября 2018, 14:35 — REGNUM  5 октября правительство и Резервный Банк Индии и Резервный Банк Индии утвердили новые требования к индийским банкам. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, в ходе недавнего совещания с руководителями государственных банков министр финансов Индии Аарун Джейтли выдвинул новые предложения по усилению кибербезопасности банков.

Теперь каждые шесть месяцев индийские банки будут обязаны проводить «аудит кибербезопансоти» и отчитываться о нем в Резервном Банке Индии. Все «нежелательные» программы должны быть удалены с банковских компьютеров.

Кроме того, банки обязали отчитываться перед Резервным Банком о любом происшествии или отмеченном нарушении в этой сфере в период от 2 до 6 часов после обнаружения. Усложнение отчетности в новых требованиях индийского правительства дополняется ужесточением политики пин-кодов для владельцев карт и счетов.

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Зарубежная хроника
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