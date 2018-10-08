Правительство Индии занялось кибербезопасностью банков

Нью-Дели, , 14:35 — REGNUM 5 октября правительство и Резервный Банк Индии и Резервный Банк Индии утвердили новые требования к индийским банкам. По сообщению индийского новостного агентства Jagran, в ходе недавнего совещания с руководителями государственных банков министр финансов Индии Аарун Джейтли выдвинул новые предложения по усилению кибербезопасности банков.

Теперь каждые шесть месяцев индийские банки будут обязаны проводить «аудит кибербезопансоти» и отчитываться о нем в Резервном Банке Индии. Все «нежелательные» программы должны быть удалены с банковских компьютеров.

Кроме того, банки обязали отчитываться перед Резервным Банком о любом происшествии или отмеченном нарушении в этой сфере в период от 2 до 6 часов после обнаружения. Усложнение отчетности в новых требованиях индийского правительства дополняется ужесточением политики пин-кодов для владельцев карт и счетов.