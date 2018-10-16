Daily Sabah: Освобождения Брансона недостаточно для сближения Турции и США

Анкара, , 11:32 — REGNUM Разногласия между США и Турцией не ограничивались делом американского пастора Эндрю Брансона, находившегося под стражей за причастность к попытке государственного переворота 2016 года, поэтому не стоит ожидать улучшения отношений между Анкарой и Вашингтоном после его освобождения, пишет Ильнур Чевик в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Читайте также: NBC: США и Турция договорились об освобождении пастора Эндрю Брансона

После того как турецкий суд признал Брансона виновным в причастности к попытке государственного переворота 2016 года, пастор был отпущен ввиду отбытого им уже срока. Президент США Дональд Трамп, с целью пропаганды перед выборами раздувший историю с ним и введший ряд санкций против Турции, заявил, что высоко ценит поступок Анкары, который поспособствует «хорошим, возможно, прекрасным отношениям между США и Турцией». Тем не менее на фоне других противоречий между двумя странами, едва ли можно считать заявление Трампа убедительным. Для нормализации отношений потребуется нечто большее.

Так, первым противоречием в отношениях Турции с США является исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который «организовал попытку государственного переворота» 15 июля 2016 года. США отказываются экстрадировать его в Турцию.

«Помимо этого, шайка Гюлена очень активна в США, и нет никакой попытки властей ограничить их деятельность», — указывает автор, добавив, что чартерные школы Гюлена получают около $800 млн в год от правительства США на «проведении тайных операций против Турции».

Затем не стоит забывать и об активной поддержке США курдской партии «Демократический союз» (PYD) на севере Сирии, а также его вооруженного крыла Отрядов народной самообороны (YPG), которые является «частью террористический организации Рабочая партия Курдистана (РПК)». При этом в самих США РПК так же считают террористической организацией, поэтому их связи с YPG и PYD становятся еще более странными.

Несмотря на это, Вашингтон не только поставлял оружие, но и оказывал всевозможную поддержку PYD и YPG, благодаря чему они смогли захватить четверть территории Сирии, в том числе месторождения газа и нефти. Теперь курды готовы к тому, чтобы объявить о создании автономии с благословения Вашингтона. Автор подчеркивает, что не будет даже говорить о том, что по соглашению между Анкарой и Вашингтоном, курды должны были покинуть сирийский Манбидж, где по-прежнему находятся их войска и где они укрепляют свои позиции.

Кроме всего этого, Анкара покупает российские комплексы С-400, Россия также строит первую в Турции АЭС, тогда как США требуют от Турции соблюдать введении Вашингтоном санкции против соседнего Ирана. Эти преграды на пути к нормализации намного более значительны, чем дело пастора Брансона. В сложившихся условиях Трамп и его команда должны приложить огромные усилия для того, что выступить с такими же искренними шагами для преодоления существующих преград.

Напомним, в связи с арестом и заключением Брансона Вашингтон ввел ряд санкций против министров юстиции и внутренних дел Турции, чьи активы были заморожены. Вслед за этим произошло падение стоимости турецкой валюты по отношению к доллару.

Читайте также: Такого Турция еще не видела