Пятница, 12 Октября 2018 года
01:00:24 МСК

NBC: США и Турция договорились об освобождении пастора Эндрю Брансона

Политика

Американский пастор может быть освобождён из-под стражи 12 октября

NBC: США и Турция договорились об освобождении пастора Эндрю Брансона
Дональд Трамп и Раджеп Эрдоган

Вашингтон, 11 октября 2018, 23:00 — REGNUM  Вашингтон и Анкара достигли договорённости об освобождении находящегося под стражей в Турции американского пастора Эндрю Брансона, передаёт 11 октября NBC News.

По информации источников телеканала, турецкая сторона готова снять некоторые из обвинений, которые были выдвинуты против американского гражданина. Ожидается, что Брансон будет освобождён после судебных слушаний, которые состоятся 12 октября.

Напомним, американский пастор обвиняется властями Турции в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в стране летом 2016 года.

Вашингтон уже длительное время добивается от Анкары освобождения Брансона. В качестве реакции на его арест в августе Соединённые Штаты ввели санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Турция и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить