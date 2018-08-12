Такого Турция еще не видела

Ариф Асалыоглу, , 15:09 — REGNUM

На прошедшей неделе повестку дня в турецкой прессе занимали две важные темы. Одна из них — это санкции, введенные США против Турции. Вторая — влияние кризиса, вызванного санкциями, на турецкую экономику.

Вирус в экономике распространился на жизненно важные органы

Как сообщает TR724, говоря о долговом и валютном кризисе, Турция столкнулась с кризисом балансовым. Банки и реальный сектор могут снизить баланс государства на 10%. В последнем квартале этого года мы можем даже «порадоваться» росту минуса. Трудное положение Центрального банка показывает, что страдания турецкой лиры будут длиться долго. Если бы пояс затянули до того момента, пока чистые резервы Центрального банка не упали до 21 миллиарда долларов, колебания курса валют не достигли бы таких размеров. Волны за палубой корабля скоро поднимутся до уровня капитанской рубки. Чистый внешний долг государственного и частного секторов составляет 303 миллиарда долларов. Дефицит бюджета приближается к 50 миллиардам лир. Инфляция составляет 15,8% а безработица — 11%. Дефицит текущего счета составляет 57,7 миллиардов долларов, что означает — тратим больше, чем зарабатываем. 3,3 миллиона человек имеют долги по кредитным картам. Количество банковских клиентов, не погасивших свои долги по кредитным картам, за 6 месяцев выросло на 420 тысяч человек.

Турцию ожидает глобальный кризис

В то время, как ВВС отмечает, что Турцию ожидает серьезный кризис, Bloomberg пишет о том, что банковские счета правительства могут быть заморожены. Еще один заголовок гласит, что Анкара отправит запрос в Международный валютный фонд (МВФ) о предоставлении займа… Шрифт этого заголовка постоянно увеличивается. В течение года Турции необходимо финансирование в 230 миллиардов долларов. Такого источника у нее нет, деньги извне тоже не поступают. Власти правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) шаг за шагом подходят к дверям МВФ. В то время как кризис с Соединенными Штатами продолжается, есть вероятность того, что в случае если Турция и попросит у МВФ кредит, то Анкара может получить отказ.

Доллар за сутки вырос на 18%

Согласно газете Sözcü, кризис между США и Турцией сказывается на обменном курсе доллара и евро. Восходящее движение иностранной валюты на рынке не замедляется. В четверг вечером курс доллара составлял 5,50 лир за одну единицу, а уже в пятницу утром достиг 6,48 турецких лир. Евро переступил отметку в 7,75 лир. В обменных пунктах сейчас сложно поменять более, чем 50−100 долларов.

«Я больше не рекомендую, я призываю»

Согласно материалу, опубликованному газетой BirGün, депутат и кандидат в президенты от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в своем Твиттере: «В той точке, в которой мы сегодня находимся, я больше не рекомендую, я призываю господина президента предотвратить экономическую и социальную катастрофу нашего народа. Увольте всех своих экономических советников, в первую очередь, вашего зятя. Не мешайте Центральному банку. Отложите проекты, которые сейчас не первостепенны, такие, как «Канал Стамбула». Скажите о том, что валютного контроля не будет, а безопасность финансовых вложений для нас в приоритете».

Такого Турция еще не видела

По сообщению Aktifhaber, в то время, как напряженность между Анкарой и Вашингтоном заставила турецкую лиру упасть до рекордного уровня по отношению к доллару, основной показатель кредитного риска Турции CDS (план кредитного риска) вырос до исторически высокой отметки. CDS в Турции вместе с валютным кризисом достиг отметки в 400 показателей. CDS показывает стоимость страхования долга от дефолта за последние пять лет. В последнее время Турция бьет все рекорды по показателям кредитных рисков, которые помогают измерять сможет ли определенное лицо, учреждение или страна выплатить задолженности по кредитам.

Комментарий Трампа

Согласно сообщению BirGün, президент США Дональд Трамп прокомментировал валютный обвал в Турции. В своем сообщении в Твиттере Трамп написал: «В то время, как турецкая лира продолжает быстро падать по отношению к нашему очень сильному доллару, я одобрил увеличение таможенной пошлины на сталь и алюминий из Турции в два раза! Пошлина на алюминий возросла на 20%, а на сталь — на 50%. Наши отношения с Турцией сейчас не очень благоприятны!»

США хотят получить и других задержанных

Согласно статье на новостном портале TR724, государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление во время встречи с министром иностранных дел Турции Мавлютом Чавушоглу в Сингапуре: «Турки знали, что время освободить священника Брансона давно пришло и прошло, и, надеюсь, они понимают причины этому; это является показателем того, насколько мы серьезны. Брансон должен вернуться домой, так же, как и другие американские граждане, которых удерживает под стражей турецкое правительство». Дюжина американских граждан была арестована якобы «за участие в несостоявшемся перевороте» и находится сейчас за решеткой. Среди вышеупомянутых американцев — ученый НАСА и профессор химии.

Активы министров будут заморожены

Согласно каналу NTV, Турция дала свой ответ на санкции против двух турецких министров, введенных американской стороной. Эрдоган: «Я даю указания моим товарищам. Мы заморозим активы министра юстиции и министра внутренних дел США, если они у них есть…». Он также добавил, что нет ничего неразрешимого в отношениях с американской администрацией: «Таким образом Турцию не воспитать. Это сионистский и евангельский подход. Господин Трамп ввязался в очень большую игру. Господину Трампу следует с этой игрой покончить». Эрдоган сказал, что решение о санкциях «не вяжется со стратегическим сотрудничеством»: «Пусть не пытаются поменяться с нами, арестовывая заместителя генерального директора Halk Bank, который шесть раз въезжал и выезжал из Америки. Шаги Америки, особенно те, что касаются священника Брансона, который находится в Измире, не вяжутся с образом нашего стратегического партнера».

США готовятся к торговому удару против Турции

По сообщению газеты Sözcü, США делает еще один шаг по отношению к Турции, после того, как турецкая сторона отреагировала на сообщение о дополнительных налогах на алюминий и сталь. На повестке дня стоит снятие налоговых льгот, применяемых к турецкой продукции на сумму 1,66 миллиардов долларов США. Напряженность между Турцией и США в связи с вопросом освобождения американского священника Эндрю Брансона вылилась в еще один шаг со стороны Соединенных Штатов. Пресс-секретарь торгового представителя США Роберта Лайтхайзера заявил о том, что они пересмотрели таможенные льготы, предоставляемые Турции как союзнику по НАТО на импорт определенных товаров. Говоря о пересмотре частично беспошлинного ввоза турецкой продукции на американский рынок, пресс-секретарь сказал, что это не связано с тюремным заключением американского пастора Брансона.

США дали Турции «время до среды»

Как сообщает Odatv, в отношении кризиса, разросшегося между Турцией и США по поводу священника Брансона и ввода санкций против двух министров, появляются новые и новые предположения. По последним данным, американская сторона во время переговоров между делегациями в четверг в Вашингтоне заявила, что «предоставляет Турции срок до следующей среды для освобождения Брансона». Аналитик Атлантического совета по Турции Аарон Стейн заявила: «Во время переговоров в министерстве иностранных дел США турецкой делегации был поставлен ультиматум для освобождения священника. Позиция Соединенных Штатов четкая, мы не можем прийти к компромиссу». Хизер Нойерт, представитель госдепартамента США, сказала, что они общались со многими представителями турецкого правительства и что «делегации было четко сказано о необходимости возвращения Брансона домой. Для нас будет достигнут прогресс, если он окажется в США».

WSJ: Эрдоган не надежен

Wall Street Journal (WSJ) опубликовала оценку санкций США против Турции, в которой отмечается, что Эрдоган «в последние годы становится все более все более ненадежным» лидером. В статье говорится, что очень мало «союзников по НАТО» высказались против его ненадежности, а также, что ситуация «изменилась» вместе с санкциями Трампа. WSJ отметила, что санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля были введены в рамках «закона Магнитского», что Гюль и Сойлу «теперь причислены к одному классу вместе с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым и бывшим лидером Гамбии Яхьей Джамме». В статье также говорится, что несмотря на то, что Вашингтон серьезно относится к санкциям, более глобальное ухудшение отношений «навредит интересам США в регионе». WSJ, выступая за санкции, пишет о том, что «отсутствие реакции на захват заложников также навредит этим интересам».

Дадут ли американцы разрешение на поставку вертолетов АТАК?

Согласно материалу в газете Hürriyet, для осуществления поставки 30 вертолетов ATAK стоимостью 1,5 миллиарда долларов, о которой в прошлом месяце объявило управление оборонной промышленности Турции и которую назвали «рекордной разовой поставкой» для Турции, требуется разрешение. По правилам, если США не даст разрешение на экспорт до ноября, возможно, потребуется продление срока действия контракта. Источники в министерстве обороны, которые беседовали с журналистами газеты, выразили свою обеспокоенность тем, что испортившиеся отношения Турции и США могут негативно повлиять на продажу вертолетов АТАК.

Die Welt: турецкое государство может обанкротиться

Немецкая газета Die Welt пишет о том, что у решения администрации президента США о введении санкций против двух турецких министров на самом деле не было экономической подоплеки, но, несмотря на это, лира стремительно обвалилась. А в случае, если санкции будут расширены, государство может попросту обанкротиться. Газета пишет о том, что рекордное падение курса лиры по отношению к курсу доллара связывают с введением санкций против министра внутренних дел и министра юстиции Турции. «По большому счету, объявленные санкции… дают сигнал о приближении крупной катастрофы», — сообщается в статье. «США, очевидно, готовы к эскалации конфликта со своим партнером по НАТО. Вашингтон готовит новую серию санкций», — утверждает немецкая газета. «Президент Эрдоган не пойдет на уступки, и если дополнительные санкции вступят в силу, последствия будут гораздо хуже, и правительство может обанкротиться», — предполагает издание. Die Welt также сообщает о том, что США называют священника Брансона, содержавшегося за решеткой два года, после переведенного под домашний арест, «заложником», а правительство Эрдогана находится в состоянии «дай священника — возьми священника». Первые санкции, введенные с целью добиться освобождения Брансона, сильно повлияли на турецкую экономику, а турецкая лира, упавшая в цене в четыре раза с начала года, продолжает снижаться.

Заявление Европы о торговле с Ираном

Согласно материалу CNN Turk, министры иностранных дел Евросоюза и еще трех стран опубликовали совместное заявление о том, что США отказывается от ядерного соглашения под названием «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВДП), подписанного 14 июля 2015 года в столице Австрии Вене между «шестеркой» (США, Китай, Россия, Англия, Франция и Германия) и Ираном и вступившего в силу 16 января 2016 года. Также министры заявили о первом этапе санкций, которые будут наложены на эту страну. «Мы полны решимости защищать европейские компании, которые ведут законную торговлю с Ираном в соответствии с законодательством ЕС и решением Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении, в котором также отмечается, что они глубоко обеспокоены решением Вашингтона о выходе из соглашения и вводимых санкциях. Подчеркивается, что обновленные с целью защиты компаний из Евросоюза от влияния санкций «правила блокировки» скоро будут введены в действие. Как указывается в 11 отдельных докладах, подготовленных Международным агентством по атомной энергии, Иран соответствует всем параметрам СВДП, а соглашение является ключевой гарантией безопасности для Европы, региона и всего мира. «Мы надеемся, что Иран и впредь будет выполнять все свои обязательства в рамках соглашения СВДП», — отмечается в докладах.

НРП не набрала достаточное количество подписей

По сообщению NTV, после двойных выборов, прошедших в Турции 24 июня, на повестке дня НРП появилось внеочередное общепартийное собрание. Партийные оппозиционеры предоставили «достаточное для проведения внеочередного съезда количество» делегатских подписей в штаб-квартиру. Штаб-квартира НРП в свою очередь заявила, что подписей делегатов не хватает. Согласно материалу, в центр было отправлено 614 подписей, заверенных нотариусом. Было установлено, что четыре из этих 614 подписей являются дубликатами. Также стало известно, что пять человек из подписавшихся уже не являются делегатами, таким образом количество подписей снизилось до 605. Согласно уставу, партия может собраться на внеочередной съезд в случае, если соберет подписи половины + 1 от общего числа делегатов (624).

Делегации встретились для совместного разрешения кризиса

Зейнеп Гюрджанлы из газеты Sözcü написала о том, что турецкая делегация из девяти человек отправилась в США, чтобы за совместным столом переговоров обсудить с американскими коллегами варианты разрешения кризиса/кризисов между Турцией и США, возникших после того, как Вашингтон ввел санкции против двух турецких министров. Как стало известно, США требует освободить из-под стражи 15 человек. Встреча между турецкой делегацией американской делегацией во главе с помощником госсекретаря США Джоном Салливаном длилась около 50 минут. Газета сообщает, что после этих неудачных переговоров Турцию ожидают новые санкции. Согласно статье, заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал встретился с представителями госдепартамента и министерства финансов США. Однако он не дал никаких гарантий в отношении Брансона. По мнению экспертов, эта ситуация может закончиться решением администрации Трампа о «введении новых санкций против других турецких политиков».

В Стамбуле изъяты бесценные находки!

Согласно материалу CNN Turk, в рамках операции, проводимой департаментом по борьбе с контрабандой Главного управления полицией Стамбула, было обнаружено огромное количество древних ценностей, которые готовились к переправке в Европу, в том числе бронзовый гладиаторский шлем, которому предположительно около 2 тысяч лет. Во время расследования совместно с командой археологов были обнаружены (помимо шлема) 14 котлов с надписями и узорами и наконечник для пики, принадлежащие периоду Мамлюков, четыре шлема и три щита периода Сефевидов, три бронзовых дощечки с надписями на иврите, 21 монета древнегреческого, римского и исламского периодов, кольца, пряжки, образцы печатей с текстами из Торы, которым, предположительно, насчитывается около 700 лет.

В Турции ожидается рекордное количество туристов

По сообщению CNN Turk, по данным опроса телефонных операторов в этом году в Турции наблюдается значительный приток туристов. В соответствии с ежедневными сигналами, которые получают операторы сотовых сетей, количество туристов увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2017 году сотовая связь Turkcell в период летнего сезона получала ежедневно 950 телефонных сигналов, а в этом году их число превысило 1 миллион 800 тысяч. Когда иностранные туристы въезжают в страну, их мобильные телефоны подключаются к турецким операторам сотовой связи, заключившим контракт с иностранными операторами, что позволяет отследить количество туристов. В результате подсчетов телефонных сигналов можно определить, сколько иностранцев пересекли турецкую границу и въехали в страну. Всего в общую систему трех турецких операторов сотовой связи поступает почти 6 миллионов сигналов. Согласно этим данным было установлено, что большинство туристов приезжают из Германии и России.

Продолжение «охоты на ведьм»

Согласно материалу в газете Cumhuriyet, генеральная прокуратура Анкары вынесла решение об аресте девяти майоров из командования сухопутными войсками Турции в связи с попыткой государственного переворота. Двое из девяти арестованных на данный момент являлись служащими действующей армии. В рамках операции, направленной на работников «Частных интеллектуальных школ», которые работают во многих районах провинции Анкара, прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 37 преподавателей и работников администрации школы, которых подозревают в участии в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года.

Лидеру Независимой партии Турции Хайдару Башу запретили выезжать за рубеж

По сообщению газеты Sözcü, в отношении председателя Независимой партии Турции Хайдара Баша было заведено судебное дело в связи с «злоупотреблением полномочиями с целью отмывания денег». На все недвижимое имущество Баша был наложен арест, а ему самому запрещен выезд за границу. Одновременно с этим арест наложен и на недвижимость адвоката политика — Лютфуллаха Ондера. Эти действия были восприняты как очередная попытка властей ПСР заставить еще одну оппозиционную партию замолчать. Всем подозреваемым, в том числе и Башу, может быть назначено наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 15 лет по обвинению в «умышленном отмывании денег группой людей».

Наводнение в Черном море

Согласно SamanyoluHaber, на северо-востоке Турции 500 тысяч жителей городов Унье, Фатса, Першембе, Икиздже и Айбасты провинции Орду пострадали от проливных дождей, которые стали причиной сильного наводнения. Мэр города Орду Энвер Йылмаз выступил с заявлением: «В семи городах нашей провинции произошла серьезная катастрофа. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям (AFAD) продолжает устанавливать размеры ущерба. Мост на Черноморском побережье был разрушен. Всего в регионе пострадало восемь мостов. Мы приняли меры после предупреждения AFAD, но не смогли предотвратить обрушение мостов. 165 граждан, которые оказались в ловушке, эвакуируются с помощью вертолетов. Хуже всего ситуация в городах Чайбаши и Першембе». В Унье из-за сильного ливня обрушилось четыре моста. «Четыре человека пострадали, остальные граждане ждут спасения», — заявил губернатор Унье Ахмет Чамъяр.

Коротко, но важно

Турция, которая импортирует скот из Аргентины, Бразилии и Австралии, теперь начала покупать мясо у России. Турция покупает также 18 миллионов килограмм мяса у Польши, Франции, Венгрии, Румынии и Боснии и Герцеговины. Правительство продолжает вовсю способствовать импорту, чтобы остановить рост цен на мясо. Производители в секторе сельского хозяйства и животноводства в связи с импортом находятся на грани банкротства по причине того, что не смогли погасить банковские кредиты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. Во время разговора были упомянуты экономические и торговые вопросы. Эрдоган и Путин выразили удовлетворение в связи с позитивной тенденцией в экономических и торговых отношений между Турцией и Россией.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил о том, что в результате наводнения в турецком городе Орду, обеспечивающем страну фундуком, пострадала почти треть всего урожая. «Представители министерства в срочном порядке встретились с 950 фермерами. В результате переговоров было установлено, что потери могут достигать 600−700 тонн орехов. В любом случае будут предприниматься любые шаги для того, чтобы возместить ущерб», — отметил Пакдемирли.