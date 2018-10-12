«Макарошки» вместо совести: на Сахалине предложили диету для чиновников

Южно-Сахалинск, , 11:30 — REGNUM Начать эксперимент по выживанию на 3,5 тыс. рублей в месяц на Сахалине предложили с чиновников. Официальный представитель КПРФ на островах Алексей Лукашевич, комментируя инициативу главы минтруда Саратовской области Натальи Соколовой, сказал, что у чиновницы, предложившей такой рацион пенсионерам, вместо совести, видимо, «макарошки», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Заявление главы минтруда Саратовской области Натальи Соколовой комментировать трудно. В том смысле, что очень трудно подобрать цензурные слова. Что там в меню для пенсионеров у мадам Соколовой? Макарошки, кефир и сезонные овощи? Ну, про белковое голодание все слышали, нет смысла повторять, что при таком рационе человек просто умрет. Вопрос-то в другом. Тут в другом проблема — власть, как мы видим, окончательно растеряла такое понятие, как мораль. У этой Соколовой вместо совести «макарошки». И случай ведь не единичный. Вы вот недавно писали про чиновников правительства ЕАО, которые питаются дешевле и вкусней, чем школьники. Это — из той же оперы. И таких примеров — каждый день сколько угодно, на каждом шагу. Как там сказала эта саратовская министр? Ей так жить статус не позволяет? Вот этим всё и сказано — у них «статус», а всем остальным «макарошки». Добавить к этому просто нечего», — сказал Алексей Лукашевич.

Прожиточный минимум на Сахалине во втором квартале 2018 года на душу населения составляет 13 591 рубль. Для трудоспособного населения он чуть выше — 14 261, для пенсионеров намного ниже — 10 738 рублей, для детей — 14 536 рублей.

При этом цены на продукты питания на островах — одни из самых высоких в стране, и прожить на такую сумму невозможно.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр труда Саратовской области Наталья Соколова заявила, что пенсионер может прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц:

«Макарошки всегда одинаково стоят, если добавить кефир и сезонные овощи, то указанной суммы может вполне хватить», — заявила чиновница.

Между тем, когда ей самой предложили пожить с таким рационом, она отказалась, заявив, что ей не позволяет статус.

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В ЕАО чиновники правительства ЕАО питаются дешевле и вкусней, чем школьники. Сейчас в этом несоответствии разбирается прокуратура.