Чиновники правительства ЕАО питаются дешевле и вкусней, чем школьники

Биробиджан, , 08:16 — REGNUM Авиалесоохрана Еврейской АО, чьей задачей является тушение лесных пожаров, кормит обедами чиновников правительства области. Обеды получаются дешевле и вкусней, чем в школьных столовых региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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После того как власти ЕАО утвердили перед началом нового учебного года новые расценки на школьные обеды и завтраки, многие дети остались голодными — ЕАО один из беднейших регионов страны и самый бедный в ДФО, каждый четвертый житель там официально находится за чертой бедности. Неудивительно, что многие родители просто не смогли платить за один школьный обед 109 рублей. Впрочем, по факту обеды оказываются дороже. Например, 8 октября в одном из лицеев Биробиджана стоимость завтрака и обеда составила для одного ребенка 156,6 рубля. В незамысловатом меню — салат из свежей капусты, зраза из птицы весом в 80 граммов, вермишель, огурец свежий, суп картофельный с рисом и фрикадельками, тоже куриными, минтай с овощами, хлеб да компот.

Между тем в ЕАО есть одно учреждение, в котором ежедневные обеды намного вкусней, но стоят дешевле, чем в школьных столовых. Это правительство ЕАО. Организацией питания чиновников, как выяснило издание Набат, занимается структура, которая, на первый взгляд, вообще никакого отношения к общественному питанию не имеет — «Авиалесоохрана». Она должна обеспечивать тушение лесных пожаров.

Обходятся обед и завтрак в столовой правительства ЕАО в среднем в 151 рубль — дешевле, чем в школе. А вот меню у государевых людей куда как приятнее: тут тебе и правильные салаты — «Греческий», «Красное море» (из лосося), и гороховый суп или «Уральские» щи, и шницель из белой рыбы, и ленивые голубцы, и котлеты в сухарях, и печень с луком, и многое другое.

В ЕАО такое несоответствие, понятно, воспринимают в штыки: почему чиновникам, чьи зарплаты исчисляются десятками, а то и сотнями тысяч рублей, получается сделать дешевые и вкусные обеды, а детям, многие из которых в нищем регионе недоедают, нельзя?

Журналисты задали еще много вопросов: почему, например, кормит слуг народа в ЕАО «Авиалесоохрана»? И не превысили ли чиновники ЕАО свои полномочия, подписывая договор с пожарной авиацией на «кормёжку» себя любимых?

Возможно, ответы появятся у правоохранительных органов, в которые обратились представители СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕАО — один из беднейших регионов России, хуже дела обстоят только в Туве. Каждый четвертый житель в области живёт за чертой бедности. По мнению члена Совета по социально-экономическим и общественно-политическим вопросам при губернаторе Хабаровского края Олега Белозерова, ЕАО нужно упразднить по экономическим причинам и либо вернуть в лоно прародителя — Хабаровского края, либо присоединить к соседней Амурской области. До 90-х годов прошлого столетия ЕАО, как и положено автономии, была частью Хабаровского края. Но в 90-е, во время всеобщей тяги к независимости, порой даже к независимости от здравого смысла, автономию вывели в отдельный регион. При этом еврейского населения там осталось не более 1%. Как экономически самостоятельный субъект ЕАО недееспособна. И людям жилось бы намного лучше, если бы их регион входил в состав более крупного и успешного субъекта. Сегодня на работу и в больницы жители ЕАО ездят преимущественно в Хабаровский край — дома у них нет ни рабочих мест, ни нормального здравоохранения.