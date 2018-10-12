Саратовскому министру Соколовой прочат скорое повышение: «О народе думает»

Якутск, , 09:17 — REGNUM Жители Якутии возмущены речью министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что низкий размер прожиточного минимума даёт возможность соблюдать диету, «стать моложе, красивее и стройнее». Слова чиновницы якутяне восприняли с иронией и прочат ей повышение до должности госслужащего федерального уровня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Специалист глупости говорить не станет. Каждое слово — в точку. Особенно про макарошки. Зачем дёргаться из-за цен, пока на макарошки хватает?! Сразу видно — человек не юбку просиживает на дорогом кресле, а о народе думает. Надо ещё ее федеральному коллеге Максиму Топилину напомнить про пользу лечебного голодания и вообще шоколад будет!», — комментирует слова Натальи Соколовой политолог Виталий Обедин.

Комментируя его пост, жители республики предлагают саратовскому министру завести блог о полезной еде, сбалансированном и диетическом питании, надеясь, что он поможет постройнеть и помолодеть всем. Пользователи иронизируют, что высказывания Соколовой стоит воспринимать исключительно как проявление заботы.

«Они там нашу жизнь улучшают. Думают. Ночами не спят. Расстрела боятся…», — пишут пользователи.

«Министр экономики может вести блог о методах дополнительного заработка (сдавать бутылки, играть на криптовалютах). Министр здравоохранения — как лечиться доступными травами без лекарств, министр внутренних дел — как противостоять преступникам в темном переулке, министр энергетики — как приготовить топливо из кизяка. И так далее. Можно было бы вообще тогда постепенно отказаться от разных социальных программ! И налоги ещё повысить», — продолжают тему якутяне.

Публикуются и рецепты по выживанию на прожиточный минимум: «Если заплатить за квартиру и налоги на имущество, то дальше можно ни за что не волноваться, так как больше всё равно ни на что не хватит. Можно просто сидеть дома — это бесплатно. А если на улицу попадешь — сразу риск попасть на какие-либо расходы…».

Есть и те, кто не сдерживает эмоций и не считает нужным иронизировать — региональные соцсети изобилуют в том числе нецензурными и оскорбительными комментариями на заявление Соколовой.

В Якутии, отметим, прожиточный минимум пенсионера составляет от 13,5 до 17 тыс. рублей в зависимости от зоны, на которые поделена республика. Напомним, что и цены на продукты и коммунальные услуги в республике соответствующие: цена булки хлеба начинается от 45 рублей, литра молока — от 90 рублей, сахара — около 100 рублей. При этом на Крайнем Севере десяток яиц могут продавать за 300 рублей, а килограмм картофеля или лука — за 250 рублей, капусты — за 280.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова считает, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться, но сама не захотела попробовать прожить на такую сумму, пояснив, что сделать это ей мешает статус министра.