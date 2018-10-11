«Минск-2» заморожен Киевом де-факто – Пушков

Страсбург, Франция, , 09:03 — REGNUM В настоящее время конфликт на юге Украины оказался в стадии заморозки из-за нежелания Киевом выполнять Минские договорённости. Об этом журналистам заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

При этом российский сенатор отметил, что никакой политической воли урегулировать конфликт в Донбассе в Киеве на сегодняшний день нет, а международное сообщество заставлять украинские власти выполнять обязательства по Минским соглашениям не торопится.

«Мы должны пытаться оказывать давление на другие стороны нормандского формата, но я не заметил очень острого желания Парижа или Берлина заставлять Киев», — сказал сенатор в кулуарах круглого стола, посвящённого перспективам урегулирования конфликта на востоке Украины, который состоялся в Европарламенте.

Читайте также: Украина сама отдаляет от себя ДНР и ЛНР — Пушков

Пушков добавил, что посылаемые Киеву Францией и Германий «по закрытым каналам какие-то сигналы» явно недостаточны, а США полностью разделяют позицию Киева.

«У Волкера нет никаких побуждений, чтобы заставлять Киев что-то делать», — цитирует РИА Новости слова сенатора.

Алексей Пушков считает, что сложившаяся ситуация требует «упорядочивания». Таким элементом, по словам сенатора, может стать выполнение предложения России о размещении миротворцев на линии разграничения огня «с возможными их выездами в качестве сил, обеспечивающих безопасность миссии ОБСЕ».

Читайте также: Пушков: Госдеп хочет, чтобы миротворцы отдали Донбасс «на блюдечке» Киеву

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В феврале 2014 года в Киеве произошел госпереворот, после чего Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость. В апреле того же года началась военная операция Киева против республик Донбасса. По данным ООН, вооруженный конфликт уже унёс жизни более 10 тыс. человек.