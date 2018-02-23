Пушков: Госдеп хочет, чтобы миротворцы отдали Донбасс «на блюдечке» Киеву

Москва, , 03:10 — REGNUM Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал очередной призыв США к России согласиться на введение миротворцев в Донбасс на американских условиях.

«Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведёт давно намеченную зачистку Донбасса», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

«Схема понятная, но невозможная. Пора бы госдепу понять это», — добавил Алексей Пушков.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Нойерт в ходе брифинга заявила, что Вашингтон «вновь призывает Россию приказать своим подконтрольным силам обеспечить полное прекращение огня, а также согласиться на активную миротворческую миссию ООН».

Напомним, позиция России заключается в том, что миротворцы должны быть размещены на линии разведения враждующих сторон в Донбассе. В свою очередь Украина настаивает, чтобы контингент ООН был введён на всей территории Донецкой и Луганской народных республик, и в первую очередь на границе с Россией. При этом Киев отказывается согласовывать данный вопрос с Донецком и Луганском. Вариант Киева поддерживает и американская сторона.

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