Украина сама отдаляет от себя ДНР и ЛНР — Пушков

Москва, , 12:59 — REGNUM Киевские власти, разрывая договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сами отдаляют от Украины Донбасс. Об этом заявил 25 сентября председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор подчеркнул, что прекращение Договора о дружбе не распространяется на территории Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«ДНР и ЛНР остаются дружественными нам; решение о разрыве принималось без их участия, а потому на них не распространяется», — написал сенатор в своем Twitter.

Также Пушков отметил, что своими действиями украинская власть «продолжает отдалять от себя Донбасс».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко заявил, что в министерстве иностранных дел РФ получили ноту с уведомлением из Киева о непродлении Украиной договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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