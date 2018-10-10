Басурин не подтвердил продвижение ВСУ в «серой зоне» Донбасса

Донецк, , 15:17 — REGNUM Вооружённые силы Украины не продвигались в Волноваховском районе. По крайней мере, заместителю командующего оперативного командования Донецкой Народной Республики Эдуарду Басурину об этом неизвестно.

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«Если они называют район Петровка, где разведение сил и средств… Это первый район, где мы отходили одновременно», — цитирует ФАН слова Басурина.

Замкомандующего добавил, что если ВСУ «продвинулись на свои старые позиции, то они полностью нарушили «Минск-2».

Напомним, в штабе «операции объединённых сил» Украины заявили, что украинские военные 9 октября провели зачистку одного из населённых пунктов Волновахского района, а также продвинулись более чем на 1,2 тыс. м в «серой зоне» в Донбассе. Также сообщалось о разминировании подходов с украинской стороны к вновь занятым территориям и выставленных заслонах.

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Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года Донецкая и Луганская Народные Республики объявили о своей независимости. В свою очередь власти Киева начали в апреле того же года военную операцию в Донбассе. Военные действия на юге Украины продолжаются до сих пор.