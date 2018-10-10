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В ДНР отреагировали на сведения о продвижении украинских военных

Политика

В республике предполагают, что это очередная мнимая победа, придуманная украинским командованием

В ДНР отреагировали на сведения о продвижении украинских военных
Цитата из х/ф «Три товарища». Реж. Семён Тимошенко. 1935. СССР
«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»

Донецк, 10 октября 2018, 12:12 — REGNUM  Заявления украинских военных о зачистке одного из населенных пунктов в «серой зоне» Донбасса являются вымыслом. Об этом со ссылкой на управление Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщает агентство «Новости Донецкой Республики».

В Народной милиции ДНР подчеркнули, что военнослужащие продолжают оставаться на своих позициях, никаких продвижений сил противника на территорию республики отмечено не было.

«Предполагаем, что это очередная мнимая победа, придуманная украинским командованием», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе Операции объединённых сил (ООС) Украины заявили, что украинские силовики провели зачистку одного из населенных пунктов в «серой» зоне в Донбассе и продвинулись вперед более чем на километр.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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