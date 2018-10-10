ВСУ заявили о продвижении на 1,2 км в «серой зоне» Донбасса

Киев, , 11:57 — REGNUM Украинские силовики провели зачистку одного из населенных пунктов в «серой зоне» в Донбассе и продвинулись вперед более чем на километр. Об этом заявили в штабе Операции объединённых сил (ООС) Украины.

В штабе ООС отметили, что операция проводилась в одном из покинутых жителями сел Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Продвинулись на 1200 метров вперёд, разминировали подходы с украинской стороны», — говорится в сообщении силовиков в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня украинские силовики заявили о том, что бойцы вооружённых сил Украины продвинулись на два километра вглубь Донбасса и заняли новые позиции вблизи посёлка Желобок на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Читайте также: Секретная операция: ВСУ продвинулись вглубь ЛНР на два километра