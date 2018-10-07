Власти Китая инкриминируют коррупцию президенту Интерпола

Пекин, , 03:00 — REGNUM Президент Интерпола, китайский гражданин Мэн Хунвэй подозревается властями своей страны в коррупции. Об этом сообщает французская газета Le Parisien, ссылаясь на источники.

По версии издания, Мэн Хунвэя могут обвинить в незаконном содействии заключению контрактов. Речь идет об услугах компании, работающей в области кибербезопасности.

Не исключено, что президента Интерпола, занимающего этот пост с 2016 года, таким образом хотят отстранить от власти. Предлогом для этого является антикоррупционная кампания китайских властей, отмечает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае 29 сентября. Власти Франции, где находится штаб-квартира этой международной организации, начали расследование.

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