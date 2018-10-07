Главу Интерпола подозревают в нарушении закона

Пекин, , 21:20 — REGNUM Власти Китая подозревают в нарушении закона страны главу Интерпола Мэн Хунвэя, о пропаже которого сообщалось 29 сентября. Об этом сообщили в центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины.

«Мэн Хунвэй… подозревается в нарушении закона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении главы Интерпола проводится расследование.

29 сентября в Китае пропал президент Интерпола Мэн Хунвэй. Информацию о том, что пропавший глава организации арестован властями Китая, обнародовала 5 октября газета South China Morning Post.

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