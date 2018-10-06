Не убедили. Москва ждет аргументов Лондона по «кибератакам»

Лондон, , 01:23 — REGNUM Нота с требованием предоставить доказательства антироссийских обвинений в кибератаках направило российское посольство в Лондоне в Форин-офис (британский МИД), сообщили в пресс-службе ведомства.

Комментируя обвинения в адрес России в кибератаках, прозвучавшие из уст британского постпреда при ОЗХО Питера Уилсона, в ведомстве заявили:

«Сегодня [5 октября] посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы».

В российском посольстве подчеркнули, что нужны факты, ссылки же на «интересы национальной безопасности и общественный порядок» Британии как основание отказа делиться информацией «выглядят как абсолютно искусственные уловки, которые не способны никого убедить».

Напомним, 4 октября Уилсон от лица британского министра по делам Европы и США Алана Дункана заявил о мнимых «попытках ГРУ поставить под угрозу компьютерную систему Форин-офиса» и «вторжении ГРУ» в компьютерную сеть военной лаборатории в Портон-Дауне (город Солсбери, Великобритания).

В этот же день британский центр по кибербезопасности опубликовал в СМИ заявление, будто ГРУ «почти наверняка» несет ответственность за «взлом и кражу информации с электронной почты небольшой телевизионной компании в Великобритании».

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В этот же день в МИД Нидерландов вызвали временного поверенного в делах России, которому предъявили обвинения четырех граждан России в кибератаках на ОЗХО, «удачно предотвращенную». Якобы хакеры хотели взломать файлы о расследовании крушения лайнера MH17 (2014 год).

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К обвинениям в адрес России присоединились несколько стран. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что «атака на ОЗХО» станет поводом для обсуждения проблем кибербезопасности на саммите Европейского союза 18 октября.

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