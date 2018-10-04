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МИД Нидерландов вызвал временного поверенного в делах РФ

Политика

Четверых российских граждан Амстердам подозревает в кибератаке на ОЗХО

Амстердам, 4 октября 2018, 14:41 — REGNUM  Временный поверенный в делах России вызван в МИД Нидерландов из-за хакерской атаки, якобы совершенной российскими гражданами. Об этом сообщает минобороны королевства.

По мнению нидерландских властей, четыре гражданина РФ пытались осуществить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако её удалось предотвратить. Утверждается также, что злоумышленники пытались завладеть файлами о расследовании крушения лайнера MH17.

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландские чиновники продемонстрировали паспорта четырех человек, которые прибыли на территорию страны из Москвы 10 апреля. Это три эксперта по вопросам киберопераций и их куратор.

Также были показаны снимки автомобиля с антенной wi-fi и специального оборудования в багажнике. Покидая отель, приезжие забрали с собой мусор и сломали мобильные телефоны.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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