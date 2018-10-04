Четверг, 4 Октября 2018 года
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Глава МИД Великобритании пообещал дать отпор ГРУ

Политика

По его словам, ГРУ даже мешает людям наслаждаться спортом

Глава МИД Великобритании пообещал дать отпор ГРУ
Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1970. СССР
Обещание дать отпор

Лондон, 4 октября 2018, 04:48 — REGNUM  Глава британского МИД Джереми Хант обвинил ГРУ в проведении регулярных кибератак по всему миру на политические институты, бизнес, СМИ и даже спортивные организации, сообщает Straits Times.

«Эти кибератаки делаются даже не из соображений национальной безопасности. Вместо этого они портят людям по всему миру возможность жить своей жизнью без чужого вмешательства и даже подрывают возможность наслаждаться спортом», — заявил он.

По его словам, за такими кибератаками якобы стоит Кремль и ГРУ. И эти кибератаки обходятся экономикам других стран в миллионы фунтов стерлингов.

«Действия ГРУ являются безответственными и непоследовательными: они пытаются вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы вредить российским компаниям и гражданам России», — добавил он.

Хант также подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже готовятся дать отпор ГРУ в ответ на якобы проведенные кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Associated Press проинформировало о готовности США предоставлять ресурсы для кибератак своим союзникам по НАТО. В свою очередь, Соединенные Штаты оставляют за собой контроль над своим персоналом и вычислительными мощностями. На эту меру Пентагон заставили пойти якобы агрессивные кибератаки со стороны России.

Читайте ранее в этом сюжете: США готовы проводить кибератаки по просьбе союзников из НАТО

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