Глава МИД Великобритании пообещал дать отпор ГРУ

Лондон, , 04:48 — REGNUM Глава британского МИД Джереми Хант обвинил ГРУ в проведении регулярных кибератак по всему миру на политические институты, бизнес, СМИ и даже спортивные организации, сообщает Straits Times.

«Эти кибератаки делаются даже не из соображений национальной безопасности. Вместо этого они портят людям по всему миру возможность жить своей жизнью без чужого вмешательства и даже подрывают возможность наслаждаться спортом», — заявил он.

По его словам, за такими кибератаками якобы стоит Кремль и ГРУ. И эти кибератаки обходятся экономикам других стран в миллионы фунтов стерлингов.

«Действия ГРУ являются безответственными и непоследовательными: они пытаются вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы вредить российским компаниям и гражданам России», — добавил он.

Хант также подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже готовятся дать отпор ГРУ в ответ на якобы проведенные кибератаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября Associated Press проинформировало о готовности США предоставлять ресурсы для кибератак своим союзникам по НАТО. В свою очередь, Соединенные Штаты оставляют за собой контроль над своим персоналом и вычислительными мощностями. На эту меру Пентагон заставили пойти якобы агрессивные кибератаки со стороны России.

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