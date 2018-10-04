Патрушев провел переговоры с генсеком Совета нацбезопасности Японии

Токио, , 09:51 — REGNUM В Токио состоялась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и генерального секретаря Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

В сообщении говорится, что представители двух стран обсудили военно-политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в сфере безопасности.

Отмечается, что Патрушев и Яти выразили настроенность на укрепление российско-японского диалога по линии Советов безопасности, министерств обороны и МИД.

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