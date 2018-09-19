Патрушева просят восстановить «поголовье» пчел

Москва, , 12:01 — REGNUM Главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева просят восстановить «поголовье» среднерусской пчелы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября.

В ходе «правительственного часа» депутат Госдумы Вадим Белоусов («Справедливая Россия») обратил внимание Патрушева на проблемы пчеловодства и довел позицию специалистов о ситуации в отрасли.

«Необходимо провести на территории РФ анализ породного состава медоносных пчел, мониторинг состояния их ресурсов, совершенствование планов породного районирования», — сказал Белоусов.

«В России в процессе эволюции появилось очень много форм различных пород пчел. Но на сегодняшний день, к несчастью, произошло смешение пород и подвидов, таких как среднерусская, карпатская, серая, горная кавказская, желтая кавказская, украинская. Дело в том, что проконтролировать спаривание пчелиных маток с трутнями невозможно. Оно проходит в полете в воздухе в нескольких километрах от пасеки. С помесями неизвестного происхождения вести племенную работу неэффективно», — указал парламентарий.

Белоусов считает актуальным восстановление численности и чистоты пород пчел.

«Пчел не хватает для опыления культур в сельском хозяйстве. Но есть среднерусская порода пчел… Этот вид обладает самой высокой зимостойкостью, устойчивостью к болезням… Весной пчелосемьи активно развиваются, так как среднерусские матки обладают высокой яйценоскостью. Таким образом, восстановление численности имеет важное значение, это эффективный опылитель», — заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что «проблема очень актуальная для пчеловодства России».

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