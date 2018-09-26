Патрушев заявил о «настоящей террористической войне» в Афганистане

Тегеран, , 11:03 — REGNUM Боевики развязали в Афганистане настоящую террористическую войну. Такое заявление на проходящих в Тегеране многосторонних консультациях по урегулированию ситуации в исламской республике сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«По сути на афганской территории боевики развязали настоящую террористическую войну против органов государственной власти и мирного населения страны», — сказал Патрушев, отметив, что 2018 год стал рекордным по количеству кровавых терактов, жертвами которых стали тысячи мирных граждан.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военных Афганистана в провинции Фарах

Также секретарь Совбеза добавил, что активность боевиков на территории Афганистана может стать серьёзной угрозой для предстоящих выборов президента и парламента страны. Патрушев также добавил, что рассчитывает на то, что России, Афганистану, Индии, Ирану и Китаю удастся наладить регулярный механизм консультаций по урегулированию ситуации в Афганистане по линии секретарей советов безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Афганистане назначены на 20 октября 2018 года. Последний раз новый состав законодательного органа в стране избирался в 2010 году. Очередные выборы должны были пройти в октябре 2016 года, но из-за продолжающейся в стране гражданской войны были отложены до осени текущего года.

Добавим, что официальный Кабул заявил о своей готовности к прямым переговорам с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Единственным условием для этого является их проведение «в рамках действующей конституции страны».

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