Санкции США «сожрут» сами себя — Пушков

Москва, 4 октября 2018, 08:15 — REGNUM Американский «санкционный ресурс» конечен. Со временем наложенные США ограничения пожрут себя, написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор Алексей Пушков.
«В Вашингтоне напрасно считают, что «санкционный ресурс» США неисчерпаем. Это не так», — отметил Пушков.
Он прогнозирует, что крупные государства, сталкиваясь с очередными санкциями, будут вынуждены сокращать зависимость от Вашингтона, в том числе финансовую. В результате хоть и не сразу, но американские санкции «сожрут сами себя».
Как сообщало ИА REGNUM, с лета текущего года США находятся в состоянии «торговой войны» с Китаем. Она началась в июле, после введения Вашингтоном пошлин в 25% на китайские товары.
Продолжается санкционная политика США в отношении России. Так, 25 сентября были введены санкции против 12 российских компаний, которые якобы действуют против интересов национальной безопасности США.
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