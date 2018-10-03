Путин предложил всем желающим ввести против России сразу все санкции

Москва, , 17:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил всем желающим ввести сразу все возможные санкции против России «как можно быстрее». Об этом глава государства заявил сегодня, 3 октября, в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

По словам Путина, было бы очень хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее».

«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считает наиболее эффективными для нас», — пояснил российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что санкции крайне вредны, и вредны они в том числе для тех, кто их вводит. Российская Федерация никогда не будет вводить односторонние санкции и не будет поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций, заявил Путин.