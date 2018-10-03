Среда, 3 Октября 2018 года
18:41:40 МСК

Путин предложил всем желающим ввести против России сразу все санкции

Политика

Российскому руководству это бы помогло

Москва, 3 октября 2018, 17:11 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил всем желающим ввести сразу все возможные санкции против России «как можно быстрее». Об этом глава государства заявил сегодня, 3 октября, в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

По словам Путина, было бы очень хорошо, если бы все страны, желающие ввести санкции против России, сделали это «как можно быстрее».

«Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считает наиболее эффективными для нас», — пояснил российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что санкции крайне вредны, и вредны они в том числе для тех, кто их вводит. Российская Федерация никогда не будет вводить односторонние санкции и не будет поддерживать незаконные санкции, которые вводятся в обход Организации Объединенных Наций, заявил Путин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить