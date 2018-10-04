Пушков: США — крайне ненадежный партнер для всех

Москва, , 01:43 — REGNUM Соединенные Штаты являются ненадежным партнером для других стран, в том числе и в торговле, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

«В силу торгового конфликта США прекратили поставки своей нефти в Китай. При этом для КНР это лишь 3% импорта нефти, а для США 20% экспорта. Пока стороны решают, кто больше проиграл, ясно: США — крайне ненадёжный партнёр для всех, торговля для них — часть политики. Делайте выводы», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава китайской судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь заявил о полном прекращении поставок нефти из США в Китай. В первую очередь это произошло по причине торговой войны, развязанной Вашингтоном против Пекина после введения пошлин в 25% на импорт 818 наименований из Китая, который на эти пошлины ответил зеркальными мерами.

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