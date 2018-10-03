Два депутата новой думы Великого Новгорода досрочно сложили полномочия

Великий Новгород, , 10:36 — REGNUM В думу Великого Новгорода поступили заявления о досрочном сложении полномочий от двух депутатов — Николая Варухина («Единая Россия») и Ирины Семёновой (КПРФ). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 3 октября, в информационном управлении думы.

В заявлении Варухина в качестве основной причины отказал от депутатской деятельности называется состояние здоровья, Семёнова написала заявление по собственном желанию.

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Вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен на очередном заседании городской думы в конце октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Николай Варухин возглавлял партийный список «Единой России» на прошедших 9 сентября 2018 года выборах в думу Великого Новгорода. Ирина Семёнова получила мандат от избранного по списку КПРФ Анатолия Мураева, которому, в свою очередь, его передала лидер списка КПРФ, депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова.

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Напомним, всего в думе Великого Новгорода — 30 депутатов, состав фракций пока не образован. По итогам выборов в неё избраны представители пяти партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко»), а также несколько беспартийных депутатов, которые шли на выборы как самовыдвиженцы под брендами «Справедливой России» и КПРФ.

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