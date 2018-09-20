Лидер списка новгородской «Единой России» передумал быть депутатом

Великий Новгород, , 13:10 — REGNUM Номер 1 общемуниципальной части партийного списка «Единой России» на выборах в думу Великого Новгорода шестого созыва, директор новгородского «Морского центра капитана Варухина Н. Г.» (бывший Клуб юных моряков) Николай Варухин решил отказаться от мандата муниципального депутата. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода Евгений Шаваев, соответствующее заявление от Варухина поступило в ТИК по электронной почте 18 сентября.

Рассмотреть заявление, по словам Шаваева, избирком не вправе: Варухин не уложился в отведённый законом 5-дневный срок для принятия такого решения, уже зарегистрирован депутатом и получил удостоверение избранного депутата.

«По закону он должен был принять это решение в 5-дневный срок после опубликования результатов выборов. Мы решение о результатах опубликовали 13 сентября, поэтому 5-дневный срок закончился 17 сентября. А заявление к нам поступило 18 сентября», — пояснил председатель горизбиркома.

Муниципальному еженедельнику «Новгород» Николай Варухин пояснил, что принял своё решение из-за проблем со здоровьем.

Теперь, как заявляют в горизбиркоме, решение о прекращении полномочий Варухина как уже избранного депутата вправе принимать только дума Великого Новгорода.

Всего по списку «Единой России» (партия получила 24,39% на выборах 9 сентября) в думу Великого Новгорода были избраны четыре депутата: это Николай Варухин (общемуниципальная часть списка, порядковый номер — № 1), Татьяна Дорошина (общемуниципальная часть, порядковый номер — № 2), Вадим Маяцкий (территориальная группа № 9, порядковый номер — № 1) и Вера Сучкова (территориальная группа № 12, порядковый номер — № 1). Ещё четыре мандата «Единая Россия» получила в результате победы своих кандидатов в одномандатных округах.

Напомним, в думе Великого Новгорода всего 30 депутатов. По итогам голосования КПРФ досталось 12 мандатов, «Единой России» — восемь, семь мандатов получила «Справедливая Россия», два — ЛДПР, один — партия «Яблоко». При этом известно, что «Единой Россией» предпринимаются попытки по расширению численности своей фракции за счёт депутатов-одномандатников, выигравших выборы под брендами других партий.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 78-летний Николай Варухин был депутатом думы Великого Новгорода пятого созыва, куда он также был избран от партии «Единая Россия» как первый номер партийного списка.