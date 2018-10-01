Губернатор хочет видеть в новой думе Великого Новгорода «коалицию развития»

Великий Новгород, , 09:54 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин хочет видеть в новой думе Великого Новгорода «коалицию развития». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом он заявил в ходе встречи с избранным председателем думы Великого Новгорода Алексеем Митюновым.

Глава региона выразил надежду, что, несмотря на присутствие в думе представителей с различными политическими взглядами, «эти взгляды будут направлены на благо горожан и на развитие города».

«И я бы очень хотел, чтобы вы смогли сформировать и возглавить у нас в городской думе коалицию развития, — обратился Никитин к Митюнову.

Алексей Митюнов также отметил необходимость консолидации новых депутатов «для того, чтобы город развивался, наши жители увидели, что они сделали правильный выбор и были удовлетворены им».

«Хочется, чтобы работа нашей думы осталась в летописи Великого Новгорода как позитивный, хороший период истории. Чтобы он был не только спокойным, но и дал толчок для дальнейшего развития Великого Новгорода», — сообщил Митюнов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Митюнов («Единая Россия») был избран спикером думы Великого Новгорода нового, шестого созыва на её первом заседании 27 сентября. Его кандидатуру предложил депутат Сергей Золотарев, который возглавлял городской парламент четвёртого созыва, а в этом стал руководителем думской фракции «Единой России».

За Митюнова проголосовали 17 депутатов — восемь представителей «Единой России», выигравшие выборы в одномандатных округах и прошедшие по списку партии, а также пять беспартийных депутатов-одномандатников (четверо шли на выборы от КПРФ, один от «Справедливой России»), один из двух депутатов от ЛДПР и ещё четыре депутата от «Справедливой России». Против кандидатуры Митюнова выступили 12 человек: восемь депутатов от КПРФ, депутат от «Яблока», один депутат от ЛДПР и два от «Справедливой России».

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Напомним, в новой думе Великого Новгорода ни у одной из пяти партий не получилось большинства голосов. Изначально, по данным избиркома, КПРФ получила больше всех мандатов — 12 из 30, но затем выяснилось, что четверо депутатов-одномандатников не обязаны входить в состав партийной фракции. У «Единой России» получилось восемь мандатов, у «Справедливой России», — семь, у ЛДПР — два, один — у партии «Яблоко». Официально состав фракций пока не сформирован.

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