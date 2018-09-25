Дума Великого Новгорода шестого созыва: список избиркома

Великий Новгород, , 21:15 — REGNUM В Великом Новгороде 27 сентября на своё первое заседание соберётся городская дума шестого созыва. На сайте думы опубликован список депутатов, зарегистрированный избирательной комиссией Великого Новгорода. Всего в составе думы — 30 депутатов, 15 избраны по единому избирательному округу (по партийным спискам).

ИА REGNUM публикует полный список депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва.

«Единая Россия»

1. Николай Варухин (общемуниципальная часть списка партии, порядковый номер — № 1)

2. Татьяна Дорошина (общемуниципальная часть, порядковый номер — № 2)

3. Вадим Маяцкий (территориальная группа № 9, порядковый номер — № 1)

4. Вера Сучкова (территориальная группа № 12, порядковый номер — № 1)

Партия «Яблоко»

5. Анна Черепанова (общемуниципальная часть списка партии, порядковый номер — № 1)

«Справедливая Россия»

6. Сергей Шруб (территориальная группа № 2, порядковый номер — № 1)

7. Евгений Кузиков (территориальная группа № 10, порядковый номер — № 2)

8. Станислав Соловьев(территориальная группа № 11, порядковый номер — № 3)

ЛДПР

9. Виталий Васильев (территориальная группа № 8, порядковый номер — № 1)

10. Алёна Ромашко(территориальная группа № 12, порядковый номер — № 1)

КПРФ

11. Александр Скрипник (территориальная группа № 1, порядковый номер — № 2)

12. Татьяна Яковлева (территориальная группа № 8, порядковый номер — № 1)

13. Ирина Семёнова (территориальная группа № 9, порядковый номер — № 1)

14. Сергей Молоканов (территориальная группа № 14, порядковый номер — № 1)

15. Никита Макаревич (территориальная группа № 15, порядковый номер — № 1)

По 15 одномандатным избирательным округам в думу избраны:

Алексей Старостин (округ №1, выдвинут КПРФ) Алексей Афанасьев (округ №2, «Справедливая Россия») Андрей Гетманский (округ № 3, «Единая Россия») Сергей Золотарев (округ №4, «Единая Россия») Виталий Макаров (округ №5, КПРФ) Юрий Чермашенцев (округ №6, участвовал в выборах от «Справедливой России») Николай Глушенков (округ №7, КПРФ) Светлана Новикова (округ №8, участвовала в выборах от КПРФ) Владимир Федотов (округ №9, «Единая Россия») Владимир Богомолов (округ №10, был выдвинут «Справедливой Россией») Алексей Чернов (округ №11, был выдвинут «Справедливой Россией») Алексей Митюнов (округ №12, «Единая Россия») Людмила Караулова (округ №13, участвовала в выборах от партии КПРФ) Владимир Исаков (округ №14, был выдвинут КПРФ) Юрий Бочаров (округ №15, также выиграл выборы как выдвиженец от КПРФ).

Отметим, что ранее в избирком Великого Новгорода поступило несколько заявлений о передаче мандатов избранными депутатами — такое решение они были вправе принять в течение пяти дней после публикации итогов выборов.

Так, депутат Новгородской областной думы Надежда Пельгемяйнен («Справедливая Россия») решила остаться в региональном парламенте и передала свой мандат Станиславу Соловьеву. Прошедшие по списку ЛДПР в думу Великого Новгорода лидер партии Владимир Жириновский и вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов передали свои мандаты Виталию Васильеву и Алёне Ромашко.

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Депутат Новгородской областной думы от КПРФ Ольга Ефимова и избранный городским депутатом Станислав Малиновский также передали свои мандаты — Александру Скрипнику и Анатолию Мураеву. Мураев, в свою очередь, передал свой мандат Ирине Семеновой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, от своего мандата также решил отказаться и лидер списка «Единой России» Николай Варухин, но не успел с заявлением в избирком в установленные законом сроки. Теперь решение о досрочном прекращении его полномочий как избранного депутата вправе принимать только дума Великого Новгорода.

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