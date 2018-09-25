Дума Великого Новгорода шестого созыва: список избиркома

Великий Новгород, 25 сентября 2018, 21:15 — REGNUM В Великом Новгороде 27 сентября на своё первое заседание соберётся городская дума шестого созыва. На сайте думы опубликован список депутатов, зарегистрированный избирательной комиссией Великого Новгорода. Всего в составе думы — 30 депутатов, 15 избраны по единому избирательному округу (по партийным спискам).
ИА REGNUM публикует полный список депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва.
«Единая Россия»
1. Николай Варухин (общемуниципальная часть списка партии, порядковый номер — № 1)
2. Татьяна Дорошина (общемуниципальная часть, порядковый номер — № 2)
3. Вадим Маяцкий (территориальная группа № 9, порядковый номер — № 1)
4. Вера Сучкова (территориальная группа № 12, порядковый номер — № 1)
Партия «Яблоко»
5. Анна Черепанова (общемуниципальная часть списка партии, порядковый номер — № 1)
«Справедливая Россия»
6. Сергей Шруб (территориальная группа № 2, порядковый номер — № 1)
7. Евгений Кузиков (территориальная группа № 10, порядковый номер — № 2)
8. Станислав Соловьев(территориальная группа № 11, порядковый номер — № 3)
ЛДПР
9. Виталий Васильев (территориальная группа № 8, порядковый номер — № 1)
10. Алёна Ромашко(территориальная группа № 12, порядковый номер — № 1)
КПРФ
11. Александр Скрипник (территориальная группа № 1, порядковый номер — № 2)
12. Татьяна Яковлева (территориальная группа № 8, порядковый номер — № 1)
13. Ирина Семёнова (территориальная группа № 9, порядковый номер — № 1)
14. Сергей Молоканов (территориальная группа № 14, порядковый номер — № 1)
15. Никита Макаревич (территориальная группа № 15, порядковый номер — № 1)
По 15 одномандатным избирательным округам в думу избраны:
Алексей Старостин (округ №1, выдвинут КПРФ)
Алексей Афанасьев (округ №2, «Справедливая Россия»)
Андрей Гетманский (округ № 3, «Единая Россия»)
Сергей Золотарев (округ №4, «Единая Россия»)
Виталий Макаров (округ №5, КПРФ)
Юрий Чермашенцев (округ №6, участвовал в выборах от «Справедливой России»)
Николай Глушенков (округ №7, КПРФ)
Светлана Новикова (округ №8, участвовала в выборах от КПРФ)
Владимир Федотов (округ №9, «Единая Россия»)
Владимир Богомолов (округ №10, был выдвинут «Справедливой Россией»)
Алексей Чернов (округ №11, был выдвинут «Справедливой Россией»)
Алексей Митюнов (округ №12, «Единая Россия»)
Людмила Караулова (округ №13, участвовала в выборах от партии КПРФ)
Владимир Исаков (округ №14, был выдвинут КПРФ)
Юрий Бочаров (округ №15, также выиграл выборы как выдвиженец от КПРФ).
Отметим, что ранее в избирком Великого Новгорода поступило несколько заявлений о передаче мандатов избранными депутатами — такое решение они были вправе принять в течение пяти дней после публикации итогов выборов.
Так, депутат Новгородской областной думы Надежда Пельгемяйнен («Справедливая Россия») решила остаться в региональном парламенте и передала свой мандат Станиславу Соловьеву. Прошедшие по списку ЛДПР в думу Великого Новгорода лидер партии Владимир Жириновский и вице-спикер Новгородской областной думы Алексей Чурсинов передали свои мандаты Виталию Васильеву и Алёне Ромашко.
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Депутат Новгородской областной думы от КПРФ Ольга Ефимова и избранный городским депутатом Станислав Малиновский также передали свои мандаты — Александру Скрипнику и Анатолию Мураеву. Мураев, в свою очередь, передал свой мандат Ирине Семеновой.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, от своего мандата также решил отказаться и лидер списка «Единой России» Николай Варухин, но не успел с заявлением в избирком в установленные законом сроки. Теперь решение о досрочном прекращении его полномочий как избранного депутата вправе принимать только дума Великого Новгорода.
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