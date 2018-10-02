Эксперт: «Идет последовательное обновление управленческого корпуса в РФ»

Москва, , 19:28 — REGNUM Временно исполняющие обязанности губернаторов Липецкой и Курганской областей — Игорь Артамонов и Вадим Шумков, которые были назначены на эти должности сегодня, 2 октября, указом президента России, являются выпускниками второго потока программы развития кадрового резерва Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«Новые исполняющие обязанности глав Курганской и Липецкой области — выпускники второго потока второго потока программы развития кадрового резерва РАНХиГС. Это очень знающие, профессиональные люди, обладающие современными управленческими компетенциями, имеющие большой опыт, — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Очевидно, что в стране продолжается курс на обновление управленческого корпуса в России, причем это не обновление ради обновление, а пополнение управленческого корпуса именно людьми, обладающими современными компетенциями. И программа развития кадрового резерва Российской академии народного хозяйства и государственной службы играет в этом ключевую роль», — подчеркнула эксперт.

В целом можно говорить именно о последовательной политике обновления управленческих кадров, считает политолог.

«Идет последовательное обновление управленческого корпуса в России, и на ключевые должности назначаются люди, которые не просто где-то когда-то успешно работали, или получили свои должности за выслугу лет, а именно обладают современными знаниями и компетенциями», — подытожила свой комментарий Анна Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина с целью подготовки управленческих кадров, владеющих современными управленческими компетенциями и технологиями и реализуется как часть новой системы кадровых лифтов.

Второй поток программы развития кадрового резерва РАНХиГС окончили три ранее избранные в текущем году губернаторы. Это губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатора Амурской области Василий Орлов.

Также выпускниками второго потока программы развития кадрового резерва РАНХиГС являются министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

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