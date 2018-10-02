Владимир Путин назначил врио губернатора Зауралья

Москва, , 17:37 — REGNUM Временно исполнять обязанности главы Зауралья будет вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с Шумковым и сообщил ему о решении назначить его врио главы Зауралья.

Напомним, Алексей Кокорин досрочно ушёл в отставку. Информация о возможной его отставке появилась в некоторых СМИ 30 сентября. Однако, как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 октября региональные власти заверили, что губернатор работает согласно графику и уходить не собирается, напротив, у него запланированы важные встречи в Москве и регионе.

Однако 2 октября на сайте областного правительства появилась информация о том, что Алексей Кокорин «принял обдуманное решение о сложении с себя полномочий губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы».

Добавим, что Алексей Кокорин руководил Зауральем с февраля 2014 года. Он был назначен на место Олега Богомолова, досрочно снятого с должности, а до этого возглавлял администрацию города Шадринска. На выборах 2014 года Кокорин набрал 84,87% голосов, но к моменту отставки популярность его снизилась до 45%, по данным регионального правительства, а по отзывам зауральцев едва ли не достигла нуля.

Ранее по теме: В Зауралье ждут информации из Кремля и не верят в отставку губернатора