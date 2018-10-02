Президент назначил врио главы Липецкой области

Липецк, , 17:40 — REGNUM Игорь Артамонов 2 октября назначен врио главы администрации Липецкой области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Полномочия главы администрации Липецкой области Олега Королёва были досрочно прекращены — он ушёл в отставку по собственному желанию.

Игорь Артамонов назначен временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области до вступления в должность нового главы региона, выборы которого должны состояться в 2019 году. Ранее Артамонов занимал должность зампредседателя правления «Сбербанка».

Владимир Путин 2 октября лично встретился с Игорем Артамоновым и сообщил ему о назначении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава администрации Липецкой области обратился к липчанам, сообщив, что попросил президента перевести его на другое место работы. Своё решение он объяснил тем, что хочет «дать дорогу молодым».

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