Медведев назвал основные направления работы правительства до 2024 года

Москва, , 14:50 — REGNUM Основные направления деятельности правительства РФ до 2024 года — документ фундаментальный. Документ определит на ближайшие годы работу правительства и будет влиять на жизнь страны. В основе документа трезвая и жёсткая оценка ситуации в стране. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

При подготовке документа основной упор был сделан на ту базу, которую правительство создало в предыдущий период. Ключевые направления деятельности правительства в социальной и экономической сфере «упакованы» в национальные проекты, для которых предусмотрены и контрольные показатели, и критерии оценки, и результаты, которых нужно достичь к 2024 году.

По словам Медведева, главная задача — выстроить современную, конкурентоспособную экономику и выйти на темпы роста выше мировых и закрепиться. Поставлена очень амбициозная задача — попасть в ТОП-5 крупнейших экономик мира. Национальная цель — создание экономики нового формата, имеется в виду цифровая экономика. По оценкам экономистов, вклад цифровой экономики может составить треть роста ВВП.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что «современные вызовы связаны не только с движением денег, но и с экономикой в целом. Именно в таких условиях предстоит вывести РФ в Топ-5 крупнейших экономик мира. Такая цель поставлена в майском указе президента, и в том числе финансовая налоговая политика должна обеспечить достижение этой цели.

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