Названы страны, поддержавшие создание единой с РФ базы данных террористов

Москва, , 12:10 — REGNUM Создание единой базы данных террористических организаций по примеру той, что сформирована Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, поддержали Афганистан, Индия, Иран и Китай. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ Евгений Аношин.

По его словам, речь об этом шла в Тегеране в ходе многосторонних консультаций по урегулированию ситуации в Афганистане.

Аношин отметил, что участники встречи отметили позитивное значение созданной ФСБ РФ базы данных террористических организаций. По его словам, представители Афганистана, Индии, Ирана и Китая подчеркнули важность создания подобной базы для всех стран-участниц консультаций.

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