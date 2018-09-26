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«Терроризм поддерживают другие» — о словах Трампа про Иран

Политика

Иран — не главный спонсор терроризма

«Терроризм поддерживают другие» — о словах Трампа про Иран
Иван Шилов © ИА REGNUM
Иран

Москва, 26 сентября 2018, 00:35 — REGNUM  Слова президента США Дональда Трампа об Иране, произнесенные с трибуны Генассамблеи ООН, были обращены Израилю. Об этом заявил 25 сентября профессор МГИМО Андраник Мигранян в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Все, что Трамп сказал про Иран, неправда. Огромное количество американцев поддерживали Обаму и ядерную сделку. Второе — Иран не является главной страной, поддерживающей терроризм. Международный терроризм поддерживается другими — суннитскими странами: Саудовской Аравией, Катаром и так далее. По мнению многих американских аналитиков, Иран на Ближнем Востоке самая демократическая страна после Израиля», — сказал профессор.

По мнению Миграняна, эта часть выступления была «обращена Израилю и еврейскому лобби».

Напомним, выступая на Генассамблее, Трамп обличил «коррумпированный режим» Ирана, который не уважает соседей и их границ, суверенные права наций. Он рассказал о выходе из ядерной сделки с Ираном и введении в отношении этой страны санкций.

«Мы не можем позволить основному спонсору терроризма в мире располагать самым опасным на планете оружием», — произнес Трамп.

Читайте развитие сюжета: На Генассамблее ООН Трамп поднял тост за ООН и заявил о сокращении взносов

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Израиль и Иран
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