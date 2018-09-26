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Выборы главы: партии в Чувашии — на «низком старте»

Политика

Основные события в Чувашии с 15 по 25 сентября 2018 года

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Выборы главы: партии в Чувашии — на «низком старте»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Здание правительства Чувашии

Наталия Николаева, 26 сентября 2018, 19:07 — REGNUM  

Поствыборный период в Чувашии трансформировался в подготовку к новым, главным выборам в регионе, когда бы они ни прошли. Планово — в 2020 году, но оппозиция всё чаще и громче предрекает внеплановый сценарий развития ситуации, уже официально называя имена первых претендентов на пост главы Чувашии и ссылаясь на «непростую социально-экономическую обстановку». Об этом может, к примеру, свидетельствовать банкротство крупных предприятий за короткий промежуток времени — «Чувашавтотранса», «Чувашского бройлера», «Чулочно-трикотажной фабрики». Острым продолжает оставаться кадровый вопрос, на неделе в центре внимания и слухов оказались руководство регионального парламента и сенатор от Чувашии Вадим Николаев. Внутренние проблемы усиливают протесты в стране в связи с пенсионной реформой и неожиданная победа оппозиции на губернаторских выборах в ряде регионов. Чувашская оппозиция оживилась, хотя в целом в самой республике протестные настроения пока не носят столь решительного характера. Политики считают, что это вовсе не означает, что в Чувашии «смирились, просто здесь процессы идут несколько дольше и проявляются они очень неожиданно».

Выборы-2020

Эксперты считают, что в политическом плане Чувашия находится «на низком старте». Партии с разной степенью активности начали готовиться к выборам главы Чувашии: напомним, полномочия руководителя республики Михаила Игнатьева, который возглавляет регион второй срок, заканчиваются по плану в 2020 году. Однако чем ближе выборы-2020, тем чаще и всё более влиятельные противники говорят о досрочной отставке. После выборов 9 сентября, которые обернулось скандалами на губернаторских голосованиях в ряде регионов, в Чувашии сделал заявление «о возможной скорой отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева» лидер региональных справороссов, глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

«2020 год не за горами, а учитывая непростую социально-экономическую обстановку, всё может произойти гораздо быстрее. Президент Путин может в любой момент принять решение о досрочной замене главы республики в целях стабилизации ситуации и обеспечения поступательного развития Чувашии», — цитирует Аксакова его пресс-служба по итогам конференции регионального отделения.

Отмечается, что парламентарий «нацелил активистов партии на решение задач по проведению выборов, которые могут возникнуть в результате развития событий в Чувашии по данному сценарию». И назвал «имя возможного кандидата от партии на пост главы Чувашии — это депутат Госдумы России Олег Николаев, у которого есть все шансы выиграть будущие выборы».

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Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Глава Чувашии Михаил Игнатьев

Напомним, Николаев уже участвовал в выборах главы, опередив политического мастодонта, лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы Валентина Шурчанова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на выборах главы Чувашии Михаил Игнатьев («Единая Россия») набрал 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева проголосовало 14,73%, за Валентина Шурчанова — 12,76%. Депутат Госдумы, «варяг» Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков, говоря о складывающейся политической ситуации, обращает внимание на «некоторые национальные особенности» региона — в частности, терпение чувашского народа.

«Когда были ельцинские реформы и когда почти вся страна голосовала за Ельцина, Чувашия взяла и проголосовала за коммунистов, за Зюганова. Потом огромными усилиями президент Федоров (первый президент Чуваши Николай Федоров, ИА REGNUM) нивелировал эти настроения, и на территории Чувашской Республики воцарилось долгое, нудное, беспробудное молчание. Это отнюдь не означало, что в Чувашии смирились, просто здесь процессы идут несколько дольше и проявляются они очень неожиданно. В то время как на Дальнем Востоке идёт протестное голосование, в Чувашии всё ещё продолжается период, когда люди никому не верят, они в апатии. Но здесь может произойти то же самое, но чуть позже и уже более осмысленно. Люди прозреют», — полагает депутат.

Игорь Моляков отмечает, что пока оживились политические силы и часть элиты как реакция на происходящие протестные голосования в других регионах. По его мнению, «люди разных убеждений, но активные люди, готовы поднять население Чувашии к пониманию остроты проблем»:

"Но нужны будут более сильные стимулирующие факты, чтобы разбудить народ. Вот сенатор Николаев, которым заинтересовались силовики, — сильнейший фактор, если что-то будет выявлено. Сейчас республику ждёт ряд других очень серьёзных политических изменений».

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Прокурор
Иллюстрация: Kremlin.ru
Прокурор

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что в республике, где до плановых выборов главы региона осталось менее двух лет, партии и элита находятся на «низком старте»:

«За год надо стартовать, а сейчас начинается предстартовый период. Первыми из парламентских партий об участии заявили справороссы, так как это более мобильная команда. КПРФ и ЛДПР ждут команды сверху. КПРФ, которая является старой политической силой (видимо, во всех смыслах) и которая должна была бы возглавить протестное движение в Чувашии, сегодня не в состоянии быть политическим стартером и консолидировать протест. Митинги, которые продолжает устраивать системная оппозиция, не отличаются массовостью, несмотря на пенсионный протест. Это говорит либо о слабой информированности, либо о том, что народ разуверился.

На мой взгляд, сегодня в обществе высок запрос на новые лица, на новых лидеров. Наиболее ярко об этом свидетельствуют губернаторские выборы в Нижегородской и Самарской областях, где так называемые молодые технократы победили со значительным перевесом. Жители регионов проголосовали за людей «со стороны» в надежде на то, что ситуация улучшится. В то время как выборы в регионах, в которых участвовали губернаторы-старожилы, сопровождаются скандалами и победой оппозиции. Выборы в Хабаровском крае и Приморье, Хакасии и Владимирской области — это голосование, прежде всего, против действующих глав».

По мнению эксперта, аналогичный запрос на новых лидеров есть и в Чувашии. И в этом контексте справороссы, делающие ставку на Олега Николаева, имеют хороший политический задел и финансовые ресурсы, но при этом не готовят технологическую базу, «надеясь, что поступит команда из центра». Но «этой команды может и не быть». После прошедших сентябрьских выборов в Кремле «перешерстят всех потенциальных кандидатов на выбывание и выживание».

"Поэтому, как говорится, если завтра война, то все должны быть готовы. Многие не занимаются подготовкой, не укрепляют тылы. И рассчитывают на то, что поступит команда из Москвы. Но этой команды может и не быть. Тогда многие кандидаты могут пообломать зубы на муниципальном фильтре, который никто не отменял», — полагает Владислав Солдатов.

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Госсовет Чувашии
Иллюстрация: Gov.cap.ru
Госсовет Чувашии

Политик считает, что напряжение растёт и в руководстве региона, о чём может говорить недавнее избрание главой фракции единороссов в Госсовете Альбины Егоровой и уход с поста Вячеслава Рафинова, а также появившиеся слухи о кадровых отставках в руководстве парламента.

«За Егорову, которую предложила администрация главы Чувашии, проголосовали 11 человек, за Сергея Михеева — девять. То есть Егорова еле-еле прошла, и это говорит о протестных настроениях и отсутствии единства в стане самой «Единой России» в Чувашии. С другой стороны, предчувствуя, вероятно, смену в верхах, на руководящие посты выдвигают наиболее послушных и управляемых — тех, кто вряд ли будет претендовать на места повыше. Кроме того, подстегнули и слухи, которые окатили Чувашию на минувшей неделе, в части уголовного преследования отдельных высокопоставленных персон: как известно, дыма без огня не бывает», — полагает Владислав Солдатов.

Напомним, в Приволжском федеральном округе по итогам выборов 9 сентября избраны губернаторы двух регионов. В Нижегородской и Самарской областях победили представители «Единой России» Глеб Никитин и Дмитрий Азаров, которые набрали соответственно 67,75% и 72,63% голосов. Оба возглавили регионы в сентябре 2017 года после досрочных отставок губернаторов-долгожителей Валерия Шанцева и Николая Меркушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября второй тур губернаторских выборов в Приморском крае завершился скандалом. Когда уже абсолютное большинство участковых избирательных комиссий (95%) отчиталось о результатах выборов, уверенную победу одерживал кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко, за него на тот момент проголосовали 51,24% (229 171 избиратель). Кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко смог набрать только 46,16% (206 454 голоса). Но затем ситуация резко изменилась, и Тарасенко к моменту обработки 99,16% протоколов уже лидировал с результатом 49,55% (253 200 голосов), а Ищенко проигрывал — 48,06% (245 550 голосов). Кандидаты обвинили друг друга в фальсификации протоколов и подали жалобы в краевой избирком. 19 сентября ЦИК признал результаты недействительными и обязал провести выборы до 16 декабря. Позже глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о захватах ТИКов и огромных по масштабам вбросах, носящих уголовный характер.

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Элла Памфилова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Элла Памфилова

23 сентября в Хабаровском крае и во Владимирской области прошел второй тур губернаторских выборов. В Хабаровском крае победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, получивший почти 69,6%, в то время как за действующего губернатора, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали около 28%. Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») получила 37,46% голосов, проиграв кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, набравшему 57,03% голосов.

7 октября пройдет второй тур в Хакасии, где руководивший регионом Виктор Зимин снял свою кандидатуру после первого тура. Напомним, в первом туре Зимин получил 32,42% голосов, коммунист Валентин Коновалов — 44,81%. Во втором туре за главный пост в регионе Коновалов будет бороться со справороссом Андреем Филягиным.

Отметим, Шпорт и Зимин работали во главе регионов с 2009 года, Орлова — с 2013 года, Тарасенко — с октября 2017 года. Напомним, сейчас представители КПРФ возглавляют Иркутскую и Орловскую области. Члены ЛДПР, помимо выигранных 23 сентября двух регионов, возглавляют Смоленскую область.

Кто в Чувашии «берега попутал»?

В Чувашии прошла внеочередная сессия Госсовета республики — через неделю после предыдущего заседания. Поводом для экстренного сбора стал предложенный федеральный законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам для лиц предпенсионного возраста. Обсуждение единственного вопроса заняло больше двух часов и вылилось в ожесточенные дебаты по пенсионной реформе.

Первым возмутился член КПРФ Григорий Данилов, отметив, что законопроект о повышении пенсионного возраста ещё не принят, поэтому и рассматриваемые льготы никто не отменял. Может, и не придётся, так как «всё в нашей стране может поменяться, что показало Приморье, и народ ещё не высказался». Глава фракции «Справедливой России» Игорь Моляков пытался разобраться, за счёт каких средств будут обеспечиваться льготы.

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Пенсионная реформа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Высоким слогом говорил член фракции «Единая Россия» Владимир Михайлов, заметив, что «законопроект прекрасен», и в трибунном воззвании признавшись, что «такими льготами, оказывается, наши пенсионеры владеют, а мы о них не знаем». С ним не согласился глава фракции ЛДПР Константин Степанов, отметив, что законопроект содержит «только положительные моменты», но саму тему пенсионной реформы пытаются «замылить информационными вбросами», в том числе «вбросами» о «копеечных льготах». Депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов считает, что в России «достаточно финансовых средств, чтобы обеспечить» пенсионеров, и нет «никакой необходимости на ближайшие 10−15 лет» поднимать пенсионный возраст.

Дискуссии задели руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, раздражение которого вызвала критика в части «всенародного» обсуждения пенсионной реформы, в чём посмела сомневаться оппозиция.

«Вы берега-то не путайте», — учил высокий чин, которому не даёт покоя встреча справороссов с избирателями «на тачанке».

Сгладить «берега» попытался единоросс Николай Угаслов, отметив, что «мы все в одной лодке», но если «перевернёмся, то все перевернёмся». И призвал проводить столько круглых столов, сколько потребуется, и с участием всех желающих:

«Сколько надо столов — поставим».

Глава Чувашии не жалеет о том, что «кто-то уезжает»

Бурное обсуждение в республике вызвало заявление главы Чувашии Михаила Игнатьева о миграционной ситуации. По его мнению, люди уезжают, республика — «трудоизбыточный регион»:

«Поэтому наши люди уезжают, приезжают. Это нормальный процесс на рынке труда, и я нисколько не сожалею, что кто-то уезжает, кто-то становится специалистом на федеральном уровне».

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Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937
Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Сенатором заинтересовались силовики

Резонанс в Чувашии вызвало сообщение о том, что Центральный аппарат Следственного комитета России решил проверить деятельность члена Совета федерации от Чувашии единоросса Вадима Николаева. По данным СМИ, в ходе расследования деятельности бывшего руководителя птицефабрики, сменившего на посту Николаева, были выявлены злоупотребления, которые, возможно, совершены обоими руководителями предприятия. Региональное следственное управление СКР по Чувашии отказало ранее в проверке в отношении сенатора, несмотря на возражения прокуратуры и полиции.

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Что касается уголовных дел, то на минувшей неделе в Чувашии началось новое судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования, которого ранее суд первой инстанции оправдал, а затем Верховный суд республики отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Возбуждено четвёртое уголовное дело в отношении главврача республиканского онкодиспансера. Вынесен приговор депутату городского собрания депутатов Чебоксар, которого обвиняли в мошенничестве при строительстве дороги. Ущерб следствие оценило в 970 тыс. рублей, он был возмещён.

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В чувашском Канаше возбуждено уголовное дело по итогам проверки хода капитального ремонта многоквартирных домов, решается вопрос о возбуждении ещё одного.

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А также: Силовики разбираются с особенностями капремонта в Чувашии

regnum author Наталия Николаева
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