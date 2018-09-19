Глава Чувашии: «Я нисколько не сожалею, что кто-то уезжает»

Чебоксары, , 19:15 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев считает «нормальной» складывающуюся ситуацию на рынке труда, когда жители уезжают в другие регионы в поисках работы. По его мнению, основная причина в том, что республика — «трудоизбыточный регион». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил в прямом эфире программы «Приложение силы» сегодня, 19 сентября.

Программа была посвящена талантливой молодёжи, занятой в науке и производстве, и называлась «Прорыв в 21 век. Кто его делает в Чувашии?». В ходе обсуждения глава республики Михаил Игнатьев объяснил, почему из республики уезжают в поисках работы в другие регионы.

«Касаясь, почему уезжают. Мы — трудоизбыточный регион. Хочу отметить, у нас на одном квадратном метре 67 человек проживают (плотность населения, по данным статистики, в расчёте на 1 кв. км составляет 67,12 чел., ИА REGNUM). Поэтому наши люди уезжают, приезжают. Это нормальный процесс на рынке труда, и я нисколько не сожалею, что кто-то уезжает, кто-то становится специалистом на федеральном уровне», — сказал, в частности, руководитель республики.

Напомним, за семь месяцев 2018 года в Чувашию прибыли из других регионов 7539 человек, что на 5,6% больше, чем было в январе — июле прошлого года. В то же время из республики уехали 9697 жителей — это на 5,44% больше по сравнению с соответствующим прошлогодним периодом. Миграционная убыль выросла с 2056 до 2158 человек.

По данным минтруда Чувашии, на 17 сентября 2018 года в республике официально зарегистрировано 3738 безработных, уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения — 0,6%. Уровень безработицы по методологии МОТ в среднем за II квартал 2018 года составил 5% (в среднем за II квартал 2017 года — 5,2%).

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