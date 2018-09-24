Силовики разбираются с особенностями капремонта в Чувашии

Чебоксары, , 14:40 — REGNUM В чувашском Канаше возбуждено уголовное дело по итогам проверки хода капитального ремонта многоквартирных домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, выявлен факт подделки банковской гарантии. Кроме того, решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела.

По данным ведомства, нарушения выявлены при проверке реализации республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014−2043 годы. Было установлено, что в Канаше и Канашском районе участники конкурса на право проведения капремонта четырёх домов должны были предоставлять банковскую гарантию. В прокуратуре отмечают, что одна из организаций-победителей конкурса предоставила банковскую гарантию на 300 тыс. рублей, которая содержала признаки фальсификации.

«Проверкой установлено, что данная банковская гарантия обществу-победителю конкурса кредитной организацией не выдавалась, документ отличается от оригинального и содержал признаки фальсификации», — говорят в надзорном ведомстве.

По данному факту органом дознания ОМВД России по Канашу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УПК РФ («Подделка иного официального документа»).

«Кроме того, материал проверки по факту использования указанной банковской гарантии направлен по территориальности в отдел полиции по месту расположения НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование поддельного документа»)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отметим, на счету регионального оператора фонд капитального ремонта формируют 4210 многоквартирных домов, на специальных счетах, открытых в разных кредитных организациях, — 648 многоквартирных домов. В 2018—2020 годах предусмотрен капитальный ремонт общего имущества в 740 многоквартирных домах (в том числе в 2018 году запланирован капремонт в 321 домах), общий объем финансирования краткосрочного плана — 2 800 099 569,89 рублей.

По данным республиканского фонда капремонта, в Чувашии собираемость взносов на капремонт за январь — август 2018 года составила 99,29%. Лидерами по оплате взносов на капремонт в республике являются Алатырь (107%), Козловский район (102%), Новочебоксарск (102%), Чебоксары (101%) и Канаш (101%).