Над оправданным экс-замминистра образования в Чувашии начался новый суд

Чебоксары, , 16:35 — REGNUM В Чувашии сегодня, 21 сентября, началось новое судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования, которую суд первой инстанции оправдал, а Верховный суд республики отменил данное решение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда. Речь идёт о закупке блокираторов сотовой связи («глушилок») для использования на ЕГЭ.

В Ленинском районном суде Чебоксар начались новые судебные разбирательства в отношении экс-замминистра образования Чувашии и директора республиканского центра новых образовательных технологий. Напомним, дело было возбуждено в связи с закупкой в 2015 году более 100 «глушилок», на это было направлено из бюджета 8,7 млн рублей. Оборудование должно было использоваться на ЕГЭ, чтобы исключить возможность использования сотовых телефонов на экзаменах. В ходе разбирательств УФСБ по Чувашии установило, что были закуплены блокираторы, использование которых запрещено действующим законодательством.

29 июня 2018 года суд первой инстанции оправдал фигурантов уголовного дела. Прокуратура подала апелляцию, считая, что бывший чиновник «путем уговоров и дачи указаний подстрекала» руководителя центра новых образовательных технологий «к организации незаконной закупки оборудования». 14 августа Верховный суд Чувашии отменил оправдательный приговор и направил дело на новое судебное рассмотрение в ином составе судей.

«Приговор не соответствует фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции. Выводы, изложенные судом, не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. Мотивы, по которым при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд принял одни из этих доказательств, и отверг другие, в приговоре не приведены, что не позволяет сделать вывод о законности и обоснованности постановленного оправдательного приговора», — говорится, в частности, в решении Верховного суда Чувашии.

Дело вернулось в Ленинский районный суд по первоначальному обвинению — в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Отметим, в ходе предыдущих судебных разбирательствах обвинение было переквалифицировано гособвинением на менее тяжкую статью — злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

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