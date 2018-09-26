Советник Трампа обещал наказать страны за обход антииранских санкцкий

Нью-Йорк, США, , 02:01 — REGNUM Страны, которые не будут соблюдать антииранские санкции Вашингтона, поплатятся, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

Выступая на конференции по Ирану, Болтон заявил:

«Режим убийц и его сторонники встретятся с серьезными последствиями, если не изменят свое поведение».

Напомним, на 73-й Генассамблее ООН противостояние Тегерана и Вашингтона проявилось в ярких высказываниях. Так, американский президент Дональд Трамп назвал власть в Тегеране «коррумпированным режимом» и «основным спонсором терроризма в мире».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский президент Хасан Рухани, напротив, призвал Вашингтон начать диалог прямо здесь, в ООН. Ранее он заявил, что Тегеран не потерпит от Вашингтона ни угроз, ни санкций.

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