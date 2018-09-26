Среда, 26 Сентября 2018 года
03:03:03 МСК

Советник Трампа обещал наказать страны за обход антииранских санкцкий

Политика

Болтон: «Режим убийц и его сторонники встретятся с серьезными последствиями»

Советник Трампа обещал наказать страны за обход антииранских санкцкий
Угрозы дяди Сэма

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 02:01 — REGNUM  Страны, которые не будут соблюдать антииранские санкции Вашингтона, поплатятся, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

Выступая на конференции по Ирану, Болтон заявил:

«Режим убийц и его сторонники встретятся с серьезными последствиями, если не изменят свое поведение».

Напомним, на 73-й Генассамблее ООН противостояние Тегерана и Вашингтона проявилось в ярких высказываниях. Так, американский президент Дональд Трамп назвал власть в Тегеране «коррумпированным режимом» и «основным спонсором терроризма в мире».

Читайте подробнее: «Терроризм поддерживают другие» — о словах Трампа про Иран

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский президент Хасан Рухани, напротив, призвал Вашингтон начать диалог прямо здесь, в ООН. Ранее он заявил, что Тегеран не потерпит от Вашингтона ни угроз, ни санкций.

Читайте подробнее: Президент Ирана начал диалог с Вашингтоном с трибуны Генассамблеи ООН

Читайте ранее в этом сюжете: Китай выступил за сохранение СВПД по иранской ядерной программе

Читайте развитие сюжета: Помпео обозвал власти Ирана «беззаконным режимом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Америка и ее «враги»: КНДР и Иран
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить