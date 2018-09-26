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Президент Ирана начал диалог с Вашингтоном с трибуны Генассамблеи ООН

Политика

«Можно выслушать друг друга прямо здесь»

Президент Ирана начал диалог с Вашингтоном с трибуны Генассамблеи ООН
Иллюстрация: President.ir
Хасан Рухани

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 01:05 — REGNUM  Диалог между Ираном и США нужно начинать прямо в ООН, не дожидаясь других поводов, заявил иранский президент Хасан Рухани, выступая с трибуны 73-й Генассамблеи ООН.

«Обе стороны могут выслушать друг друга прямо здесь, на этой Ассамблее. Я начинаю диалог прямо здесь», — сказал Рухани.

Напомним, 25 сентября на 73-й Генассамблее ООН начались выступления представителей стран — участниц организации. В частности, выступил и американский президент Дональд Трамп, агрессивно высказавшийся в отношении Тегерана.

Выступил и иранский президент Рухани, продолжив начатый ранее заочный диалог с Вашингтоном о неприемлемости давления на Тегеран. В частности, Рухани сказал, что Тегеран не приемлет от США никакого насилия: «никакой войны, никаких санкций, никакого давления».

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Противостояние Ирана и США
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