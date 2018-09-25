«Франция говорит нет»: Париж запретил принимать судно Aquarius с мигрантами

Париж, , 12:04 — REGNUM Власти Франции не разрешили швартовку судна Aquarius с мигрантами на борту в порту Марселя, заявил министр экономики и финансов этой страны Брюно Ле Мэр в эфире BFMTV.

«На сегодняшний день Франция говорит «нет», поскольку если мы хотим иметь согласованную миграционную политику, должны соблюдать европейские правила», — заявил Ле Мэр.

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По его словам, Пятая Республика выполняет существенные обязательства по размещению мигрантов. Так, напомнил министр, в прошлом году страна приняла почти 100 тыс. человек.

Напомним, судно Aquarius, принадлежащее французской неправительственной организации SOS Mediterranее, в настоящее время находится на ливийском побережье. Организация обратилась «исключительно» к французским властям за разрешением высадить 58 беженцев, в том числе 17 женщин и 18 несовершеннолетних.

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