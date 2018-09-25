Вторник, 25 Сентября 2018 года
13:23:00 МСК

«Франция говорит нет»: Париж запретил принимать судно Aquarius с мигрантами

Политика

На судне Aquarius находятся 58 беженцев

Париж, 25 сентября 2018, 12:04 — REGNUM  Власти Франции не разрешили швартовку судна Aquarius с мигрантами на борту в порту Марселя, заявил министр экономики и финансов этой страны Брюно Ле Мэр в эфире BFMTV.

«На сегодняшний день Франция говорит «нет», поскольку если мы хотим иметь согласованную миграционную политику, должны соблюдать европейские правила», — заявил Ле Мэр.

Читайте также: Миграционный кризис: во Франции не хватает мест для приема беженцев

По его словам, Пятая Республика выполняет существенные обязательства по размещению мигрантов. Так, напомнил министр, в прошлом году страна приняла почти 100 тыс. человек.

Напомним, судно Aquarius, принадлежащее французской неправительственной организации SOS Mediterranее, в настоящее время находится на ливийском побережье. Организация обратилась «исключительно» к французским властям за разрешением высадить 58 беженцев, в том числе 17 женщин и 18 несовершеннолетних.

Читайте также: Миграционный кризис: Франция ищет европейское решение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить