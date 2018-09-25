Миграционный кризис: Франция ищет европейское решение

Париж, , 07:29 — REGNUM Франция ищет «европейское решение» в соответствии с принципом «ближайшей безопасной гавани» в отношении гуманитарного корабля Aquarius, который попросил разрешения на высадку в Марселе 58 спасенных мигрантов, сообщает Agence France-Presse.

С начала кризиса, спровоцированного этим летом закрытием итальянских портов, Франция никогда не допускала высадки гуманитарных кораблей, утверждая, что в соответствии с морским законодательством гуманитарный корабль должен отправиться в «ближайшую безопасную гавань».

Судно Aquarius в настоящее время находится на ливийском побережье. Организация обратилась «исключительно» к французским властям за разрешением высадить 58 беженцев, в том числе 17 женщин и 18 несовершеннолетних.

«Как мы это делали несколько раз в последние месяцы, мы ищем европейское решение, основанное на принципе ближайшей безопасной гавани», — заявили в официальной резиденции премьер-министра Франции.

Напомним, гуманитарное судно Aquarius принадлежит французской неправительственной организации SOS Mediterranее.

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