Миграционный кризис: во Франции не хватает мест для приема беженцев

Париж, , 09:01 — REGNUM В центрах приема беженцев во Франции не хватает мест, сообщает Europe1.

Во Франции нет мест для размещения беженцев, и «мы должны быть изобретательными», полагаясь на ассоциации и граждан, заявил глава французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства Паскаль Брайс.

По данным французского управления по защите беженцев и лиц без гражданства, около 100 тыс. заявлений были поданы о предоставлении убежища в 2017 году. Порог был превышен, и эта тенденция продолжает расти.

«В нашей стране размещение лиц, ищущих убежище, является обязанностью государства, но в приемных центрах не хватает мест, и мы должны быть изобретательными», — отметил Паскаль Брайс.

Финансовой помощи недостаточно. В период с января по июль 2018 года в агентство было подано 60 тыс. заявок, что на 16% больше, чем в 2017. Из этих заявителей около половины размещается, а остальные получают только выходное пособие, которое ассоциация считает «весьма незначительным».

По словам главы французского управления по защите беженцев, часть трудностей связана с дублинскими соглашениями, предусматривающие возвращение просителя убежища в первую страну прибытия. Это не работает.

Ассоциация выступает за создание «европейского бюро по делам беженцев» — независимого от государств органа.

Напомним, Франция выполнила свои обязательства и приняла 60 мигрантов с судна Aquarius, которые высадились в Мальте в августе.

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