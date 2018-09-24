National Interest: США потакают военным преступлениям своих союзников

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Закрывая глаза на нарушение прав человека и военные преступления своих союзников и партнёров и предоставляя им военную помощь и финансирование, США потакают массовым убийствам мирных жителей, пишет Тед Гален Карпентер в статье для The National Interest.

Недавно глава Государственного департамента США Майкл Помпео признал, что коалиция во главе с Саудовской Аравией по борьбе с хуситами принимает адекватные меры для предотвращения жертв среди мирного населения Йемена, несмотря на наличие огромного числа доказательств, что не только Эр-Рияд, но и его союзник ОАЭ совершали и совершают большое число военных преступлений, а развязанный ими конфликт привел не только к голоду, но и стал причиной вспышки холеры.

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Вообще подтверждение главой Государственного департаментом соблюдения прав человека страной-получителем военной помощи от США давно стало способом нейтрализовать или ослабить потенциальное недовольство американской общественности, вызванное поддержкой «репрессивных режимов», поскольку на протяжении многих десятилетий администрации США подтверждали соблюдение своими союзниками необходимых стандартов тогда, когда эти государства и близки к этому не были.

В частности, до того как признать за Эр-Риядом соблюдение необходимых требований в войне в Йемене, Помпео одобрил выделение $1,2 млрд военной поддержки Египту, несмотря на существующие опасения относительно состояния с правами человека в этой стране. И такое пренебрежение исполнительной власти к попыткам ограничения помощи Вашингтоном тем союзникам США, которые нарушают права человека, не ограничивается толкьо Ближним Востоком. Например, в 2003 году Государственный департамент не нашел нарушений в действиях правительства Колумбии, несмотря на то, что, по данным организации Human Rights Watch, с 2003 по 2008 год военнослужащие колумбийской армии неоднократно совершали внесудебные расправы над людьми. В общей сложности были задокументированы тысячи подобных расправ.

В таком подходе нет и ничего нового, и наиболее вопиющим примером этого можно считать оказание помощи Гватемале, где после осуществленного с помощью ЦРУ государственного переворота началась война, которая продолжалась следующие четыре десятилетия и унесла жизни сотни тысяч человек. Ее пик пришелся на 1980 годы. Несмотря на это, администрация президент США Рональда Рейгана регулярно подтверждала соблюдение правительством страны стандартов защиты прав человека, благодаря чему в страну продолжала поступать военная помощь.

На этом фоне, заключает автор, конгрессу необходимо принять важное решение: либо отменять решения администраций, которые необоснованно подтверждают соблюдение союзниками США необходимых гуманитарных требований, либо перестать делать вид, что ему есть дело до соблюдения прав человека. Если же в конгресс настроены серьезно по этому вопросу, начать нужно с Йемена, отказав Эр-Рияду в оказании помощи. Затем законодатели должны сделать все, чтобы оказание помощи осуществлялось на основе реальной ситуации с правами человека в стране-получателе.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что поставки американского летального оружия Украине будут продолжены. По его словам, с начала нынешнего года Киев получил от США, Литвы, Британии и Канады летального оружия и амуниции на сумму порядка $40 млн.

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