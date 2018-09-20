Порошенко: сотрудничество с США по поставкам оружия будет продолжено

Киев, , 12:43 — REGNUM Поставки американского летального оружия Украине будут продолжены, заявил 20 сентября в ходе своего выступления в Верховной раде украинский президент Пётр Порошенко. Трансляцию выступления вёл телеканал «112 Украина».

По словам украинского лидера, в 2018 году Киев получил от США, Литвы, Британии и Канады летального оружия и амуниции на сумму порядка $40 млн.

«Чего только стоит решение президента США (Дональда Трампа) предоставить Украине оборонное летальное оружие, и это только начало. Такое сотрудничество будет продолжено», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что с 2018 года Украина намерена активно приступить к разработке и закупке нового высокоточного ракетного вооружения.

Читайте также: Украина собирается закупить высокоточное ракетное вооружение