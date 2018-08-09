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Йемен: авиация коалиции нанесла удар по автобусу, в котором находились дети

Происшествия

Погибли по меньшей мере 20 человек

Сана, 9 августа 2018, 12:17 — REGNUM  По меньшей мере 20 человек стали жертвами авиаудара по автобусу коалиции во главе с Саудовской Аравией по борьбе с хуситами, в автобусе находились дети, заявили 9 августа лидеры шиитских повстанцев, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным племенных лидеров хуситов, удар был нанесен в провинции Саада. На данный момент в коалиции во главе с Эр-Риядом произошедшее никак не прокомментировали.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии заявили о том, что в результате нанесения ракетного удара по территории королевства погиб человек, еще 11 получили ранения.

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