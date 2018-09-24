Госсобрание Якутии поменяет спикера?

Якутск, , 04:40 — REGNUM Имеющая большинство в Госсобрании Якутии нового созыва партия «Единая Россия» намерена выдвинуть в председатели законодательного органа декана юридического факультета СВФУ Петра Гоголева. С большой долей вероятности, он займёт кресло, в котором в предыдущем созыве был спикером Александр Жирков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Кандидатура Гоголева была поддержана в ходе тайного голосования во время внеочередной конференции регионального отделения правящей партии. Претендовал на место спикера также сотрудник СВФУ Александр Сусоев, но за него отдали голоса только 14 из 91 партийца.

«Понимаю всю полноту ответственности, которую партия дала мне как политический «аванс», — прокомментировал своё выдвижение на пост председателя Госсобрания Якутии Пётр Гоголев. — Считаю, что доверие, которое оказано мне, с моей стороны подкреплено моими знаниями. Я — практикующий юрист».

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Претендент на кресло спикера обещал направить свои усилия на совместный с исполнительной властью мониторинг правоохранительной деятельности и подчеркнул необходимость «работать системно в области усиления контроля полномочий парламента».

Политолог Виталий Обедин считает замену спикера Ил Тумен предсказуемой, предполагая, что кандидатуру председательствовавшего в предыдущем созыве Госсобрания Александра Жиркова не пропустил бы избранный 9 сентября главой республики Айсен Николаев. Эксперт также отметил, что экс-спикера «съели в рамках внутрипартийной политической борьбы».

Как сообщало ИА REGNUM, выбирать спикера, его заместителей и руководителей комитетов депутаты нового созыва Госсобрания Якутии будут на заседании 26 сентября.

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