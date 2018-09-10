На выборах в Госсобрание Якутии «Единая Россия» проиграла в трети округов

Якутск, , 07:15 — REGNUM Большинство мест в Госсобрании Якутии по итогам выборов займут в основном представители «Единой России». Партия набрала 53,35% голосов избирателей и провела в региональный парламент 23 своих представителя по одномандатным округам, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных избиркома Якутии.

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За КПРФ проголосовали 19,43% пришедших 9 сентября на избирательные участки жителей Якутии, за «Справедливую Россию» — 16,19%, за ЛДПР — 9,56%. Для сравнения, в 2013 году результат «Единой России» был 47,41%, «Справедливая Россия» — 16,01%, КПРФ — 12,82%, ЛДПР — 6,3%. Тогда в голосовании участвовали не только парламентские, но и малые партии, однако ни одна из них не перешагнула 5-процентного порога.

Если говорить об одномандатных округах, то, помимо единороссов, пробиться в Ил Тумэн также удалось четверым представителям «Справедливой России», троим коммунистам, троим самовыдвиженцам, а также по одному кандидату от ЛДПР и «Гражданской платформы».

Почти половина победивших на выборах в округах единороссов — действующие депутаты: спикер регионального парламента Александр Жирков (81,15%), руководители постоянных комитетов Госсобрания Виктор Фёдоров (33,37%), Антонина Григорьева (44,65%), Алексей Еремеев (60,38%), Василий Местников (41,84%) и Юрий Николаев (46,24%), а также директор благотворительного фонда «Праздник жизни» Алёна Атласова (37,28%), генеральный директор ОАО Производственное объединение «Якутцемент» Мамедов Алиш Забид оглы (84,93%), советник генерального директора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» Иван Андреев (71,98%) и гендиректор ООО «НерюнгриРемСтрой» Александр Кошуков (45,94%).

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Пополнился парламент Якутии и новыми представителями правящей партии, победу от ЕР в одномандатных округах одержали ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии Иван Слепцов (35,51%), главный инженер линейно-производственного управления магистральных газопроводов АО «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов (38,99%), декан юридического факультета СВФУ Пётр Гоголев (50,10%), гендиректор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик (40,54%), депутат гордумы Якутска, директор ООО «Белый лотос» Павел Петров (32,73%), заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» Нюргуяна Захарова (48,95%), гендиректор ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» Андрей Николаев (57,7%), депутат Ленского районного совета Родион Зорин (34,14%), председатель совета депутатов Мегино-Кангаласского района Андрей Находкин (57,63%), заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева (48,22%), экс-зампред правительства Михаил Гуляев (62,7%), спортсмен и замгендиректора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев (57,18%) и советник гендиректора ООО «АРКТИК КАПИТАЛ» Владимир Черноградский (67,66%).

От «Справедливой России» в парламент Якутии избраны председатель артели старателей «Прогресс» Иннокентий Григорьев (33,35%), пенсионер Олег Пискунов (46,84%), инженер по диагностике авиационной техники ОА «Авиакомпания АЛРОСА» Владимир Богданов (33,65%) и советник гендиректора Акционерное общество «Теплоэнергосервис» Михаил Эверстов (43,05%). КПРФ представят в Госсобрании гендиректор ООО «Багира» Сергей Никонов (40,29%), а также пенсионеры Роза Солнышкина (28,83%) и Олег Пустовой (34,88%).

От ЛДПР в Ил Тумэн прошёл гендиректор ООО «Нерюнгрипромстрой» Андрей Дорогань (43,41%), от «Гражданской платформы» — руководитель ООО «Медиа группа «Ситим» Мария Христофорова (45,55%).

Кроме того, победу над единороссами в трёх округах одержали самовыдвиженцы — депутат гордумы Якутска, заместитель гендиректора ООО «Строительный рынок» Иван Данилов (46,25%), предприниматель Руслан Федотов (85,44%) и глава кочевой родовой общины «Тяня» Арсений Николаев (35,78%).

Как сообщало ИА REGNUM, явка на выборы в Якутии в единый день голосования 9 сентября составила 50,88%.

Напомним, что предыдущий созыв парламента Якутии отличился своей безвольностью и способностью переголосовывать повторно в пользу нужных правительству решений. Депутаты не отличились самоотверженностью при отстаивании интересов населения республики, зато за себя стояли горой, даже если их решения расходились с требованиями законодательства.