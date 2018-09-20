Единороссы Якутии чуть не назначили сенатора без учёта мнения Госсобрания

Якутск, , 11:30 — REGNUM «Единая Россия» Якутии уже не только определила одного из своих депутатов, избранных в Госсобрание, в Совет Федерации, но и даже почти приняла решение о передаче его мандата другому кандидату. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил политолог Виталий Обедин, в распоряжении которого оказалось письменное решение партии передать мандат потенциального сенатора. Всё бы ничего, но делегировать своего представителя в Совет Федерации РФ должно Госсобрание республики.

Читайте также: «Единая Россия» Якутии намерена оставить в Совфеде Александра Акимова

Региону предстоит отправить в Совфед двоих своих представителей — одного от правительства, второго — от Госсобрания. Фамилию того, кто будет сенатором от исполнительной власти, глава региона Айсен Николаев ещё не назвал, но пояснял, что, вероятно, это будет экс-руководитель региона Егор Борисов. А делегатом от законодательной власти «Единая Россия», не дожидаясь мнения депутатов Госсобрания, уже определила действующего представителя республики Александра Акимова.

Виталий Обедин назвал такое заявление преждевременным, напомнив, что избранные 9 сентября депутаты Госсобрания пока ещё даже ни разу не собирались.

«Когда Ил Тумэн соберётся первый раз, свежеизбранные депутаты подтвердят свои полномочия и начнут выбирать спикера, его заместителей, председателей комитетов и — сенатора. Когда одного из депутатов выберут сенатором, он сложит депутатские полномочия, — разъяснил процедуру эксперт. — Но политсовет «Единой России» 17 сентября уже вынес на обсуждение — без сессии, без депутатов, без мнения других фракций, без голосования (тайного к слову) — решение, что вакантный мандат Александра Акимова они передадут Семёну Березину. То есть сенатора от Якутии «единороссы» в своих голубых мечтах уже назначили сами, положив увесистый прибор на парламент с его мнением. А что это назначение должно случиться через неделю демократическим голосованием всенародно избранных депутатов, а не горстки партийных функционеров… ну это такая формальность».

Вопрос наделения мандатом депутата, который займёт место сенатора, с обсуждения потом всё-таки сняли. Но наличие желания единороссов принять решение по определению представителя парламента в Совете Федерации всё равно удивляет.

Как сообщало ИА REGNUM, региональное отделение «Единой России» заявило, что не считает нужным менять делегированного в СФ от Госсобрания Якутии Александра Акимова. Его кандидатуру единороссы поддержали единогласно. Акимов, в свою очередь, 17 сентября выступил перед представителями партии, заявив о готовности продолжить работу на благо Якутии в Совфеде РФ.